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«Байер» — «Кельн»: где смотреть матч бундеслиги 5 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Байер» — «Кельн» 5 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Сердар Азмун («Байер».
Фото Global Look Press

Сражающийся за попадание в еврокубки «Байер» в 31-м туре бундеслиги встретится с середняком чемпионата «Кельном». Игра пройдет в Леверкузене на «Бай-Арене» и начнется по свистку арбитра Феликса Цвайера в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.25 мск покажет сайт matchtv.ru.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Кельн

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.66, это примерно 59% вероятности исхода. А вот шансы «козлов» эксперты оценили гораздо ниже: котировка на их триумф — 5.17 (18%), это наименее ожидаемый результат поединка. Ничья идет за 4.18 (22%).

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«Козлы» — не самый удобный соперник для клуба из Леверкузена. «Фармацевты» обыграли их лишь однажды в трех последних встречах в бундеслиге — в первом круге текущего сезона (2:1). Взять непоражение гостей можно за 2.30.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния все же отражают превосходство хозяев:

• ничья 1:1 дана за 7.75;

• виктория «Байера» 1:0 — за 8.00;

• за 8.25 — успехи хозяев 2:0 и 2:1.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Этот рынок заходил в семи из 10 последних столкновений команд в чемпионате Германии.

Велики ожидания от атакующей игры хозяев: «Байер» входит в топ-5 бундеслиги по результативности (53 выстрела за 30 туров). Индивидуальный тотал «фармацевтов» больше 1.5 мяча идет за 1.67, ИТМ1 (1.5) — за 2.24.

Хаби Алонсо, главный тренер &laquo;Байера&raquo;. «Байер» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 5 мая 2023 года

Также эксперты особо не сомневаются в том, что отличатся оба оппонента, — этот рынок доступен за 1.75. «Обе забьют — нет» представлен за 2.09. При этом соперники лишь в половине из 10 последних очных встреч обменивались точными ударами.

Еще предложен комбинированный вариант — тотал больше 2.5 гола и обе забьют, коэффициент на него — 1.96. Обратный рынок оценен в 2.55.

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«Байер» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 5 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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