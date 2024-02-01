«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 1 февраля 2024 года
1 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед». Команды сойдутся на стадионе «Молинью» в 23.15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. АПЛ в России легально не показывают.
Букмекерские конторы не выделили явного фаворита. На успех парней Эрика тен Хага представлен коэффициент 2.56, что соответствует 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (26%), а триумф хозяев — за 2.66 (36%).
«МЮ» выиграл в трех последних поединках против «волков». Верите, что команда Гари О'Нила наберет очки на своем поле? Сыграть на 1Х можно за 1.55.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.11. Обмен голами оценен в 1.60, опция «обе забьют — нет» идет за 2.32.
Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — 1:1. На этот результат дана котировка 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
«Волки» идут на беспроигрышной серии из семи матчей во всех соревнованиях, в которых добились успеха пять раз. В АПЛ коллектив О'Нила не уступил в восьми турах подряд (пять побед). А «верх» по забитым мячам был пробит в четырех из пяти случаев. При этом оба клуба отличились в девяти из 11 встреч в чемпионате.
«МЮ» же в шести прошлых турах отпраздновал триумф всего лишь раз, трижды проиграл и два раза скатал ничью. Но «верх» манкунианцы тоже пробивали довольно часто — в пяти из семи поединков АПЛ. А в гостях «МЮ» плох — потерпел поражения в трех визитах к соперникам из четырех. Еще один выезд завершился миром.
Команды — соседи в таблице (11-е и 9-е места соответственно). Их матчи часто оказываются результативными, а плохая серия «МЮ» (и травмы Линделёфа, Маунта и Марсьяля) частично нивелирует разницу в классе. Стоит ждать обоюдоострую игру.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5