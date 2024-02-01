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1 февраля, 10:15

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 1 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 1 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Бруну Фернандеш и Пабло Сарабия («Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»).
Фото Global Look Press

1 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед». Команды сойдутся на стадионе «Молинью» в 23.15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. АПЛ в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
01 февр, 23:15. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
3:4
Манчестер Юнайтед

Букмекерские конторы не выделили явного фаворита. На успех парней Эрика тен Хага представлен коэффициент 2.56, что соответствует 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (26%), а триумф хозяев — за 2.66 (36%).

«МЮ» выиграл в трех последних поединках против «волков». Верите, что команда Гари О'Нила наберет очки на своем поле? Сыграть на 1Х можно за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.11. Обмен голами оценен в 1.60, опция «обе забьют — нет» идет за 2.32.

Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — 1:1. На этот результат дана котировка 6.60.

Дани Карвахаль (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). В феврале «Реалу» выпал тяжелейший календарь. Первое испытание — выезд к «Хетафе», который привык отнимать у мадридцев очки

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Волки» идут на беспроигрышной серии из семи матчей во всех соревнованиях, в которых добились успеха пять раз. В АПЛ коллектив О'Нила не уступил в восьми турах подряд (пять побед). А «верх» по забитым мячам был пробит в четырех из пяти случаев. При этом оба клуба отличились в девяти из 11 встреч в чемпионате.

«МЮ» же в шести прошлых турах отпраздновал триумф всего лишь раз, трижды проиграл и два раза скатал ничью. Но «верх» манкунианцы тоже пробивали довольно часто — в пяти из семи поединков АПЛ. А в гостях «МЮ» плох — потерпел поражения в трех визитах к соперникам из четырех. Еще один выезд завершился миром.

Микель Артета. Артета бросит «Арсенал» ради работы в «Барселоне»? Среди его конкурентов — Моуринью и Гвардиола

Команды — соседи в таблице (11-е и 9-е места соответственно). Их матчи часто оказываются результативными, а плохая серия «МЮ» (и травмы Линделёфа, Маунта и Марсьяля) частично нивелирует разницу в классе. Стоит ждать обоюдоострую игру.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.60.

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ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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«Хетафе» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2024 года

«Хетафе» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 1 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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