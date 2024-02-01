1 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед». Команды сойдутся на стадионе «Молинью» в 23.15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Джарред Джиллетт. АПЛ в России легально не показывают.

Букмекерские конторы не выделили явного фаворита. На успех парней Эрика тен Хага представлен коэффициент 2.56, что соответствует 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (26%), а триумф хозяев — за 2.66 (36%).

«МЮ» выиграл в трех последних поединках против «волков». Верите, что команда Гари О'Нила наберет очки на своем поле? Сыграть на 1Х можно за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.11. Обмен голами оценен в 1.60, опция «обе забьют — нет» идет за 2.32.

Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — 1:1. На этот результат дана котировка 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Волки» идут на беспроигрышной серии из семи матчей во всех соревнованиях, в которых добились успеха пять раз. В АПЛ коллектив О'Нила не уступил в восьми турах подряд (пять побед). А «верх» по забитым мячам был пробит в четырех из пяти случаев. При этом оба клуба отличились в девяти из 11 встреч в чемпионате.

«МЮ» же в шести прошлых турах отпраздновал триумф всего лишь раз, трижды проиграл и два раза скатал ничью. Но «верх» манкунианцы тоже пробивали довольно часто — в пяти из семи поединков АПЛ. А в гостях «МЮ» плох — потерпел поражения в трех визитах к соперникам из четырех. Еще один выезд завершился миром.

Команды — соседи в таблице (11-е и 9-е места соответственно). Их матчи часто оказываются результативными, а плохая серия «МЮ» (и травмы Линделёфа, Маунта и Марсьяля) частично нивелирует разницу в классе. Стоит ждать обоюдоострую игру.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.60.