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1 февраля, 08:15

«Хетафе» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Хетафе» — «Реал» 1 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press

1 февраля «Хетафе» и «Реал» сыграют в отложенной встрече 20-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Колисеум Альфонсо Перес». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Рикардо Бенгоэчеа.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
01 февр, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:2
Реал

Аналитики назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с мизерным коэффициентом 1.56, вероятность этого результата — около 63%. «Мирный» исход оценен в 4.26 (22%), успех хозяев — 6.34 (15%).

«Мадрид» был сильнее в четырех матчах против «Хетафе» подряд. На сенсационную ничью или триумф синих можно поставить за 2.57.

ТБ 2.5 гола идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88.

Бланкос пропустили в шести встречах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 2.06, обратный рынок дан за 1.77.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Эксперты предлагают на него коэффициент 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Реал»

В январе «горожане» выступают нестабильно.У команды Хосе Бордаласа три поражения за 15 прошлых туров — все они случились в прошедшем месяце. При своих фанатах «Хетафе» не уступил в 12 из 13 поединков, восемь раз добился успеха.

Но «Реал» очень хорош на выезде — у него беспроигрышная серия из пяти побед и двух ничьих. А всего в ла лиге бланкос не знают неудач в 15 встречах. В первом круге они были сильнее «Хетафе» (2:1) и одолели его в четырех матчах подряд. Кроме того, в составе сливочных сверкает лучший бомбардир ла лиги Джуд Беллингем — синим нечего ловить в разборке с мадридцами.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.56.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Хетафе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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