1 февраля «Хетафе» и «Реал» сыграют в отложенной встрече 20-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Колисеум Альфонсо Перес». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Рикардо Бенгоэчеа.

Аналитики назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с мизерным коэффициентом 1.56, вероятность этого результата — около 63%. «Мирный» исход оценен в 4.26 (22%), успех хозяев — 6.34 (15%).

«Мадрид» был сильнее в четырех матчах против «Хетафе» подряд. На сенсационную ничью или триумф синих можно поставить за 2.57.

ТБ 2.5 гола идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88.

Бланкос пропустили в шести встречах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 2.06, обратный рынок дан за 1.77.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Эксперты предлагают на него коэффициент 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Реал»

В январе «горожане» выступают нестабильно.У команды Хосе Бордаласа три поражения за 15 прошлых туров — все они случились в прошедшем месяце. При своих фанатах «Хетафе» не уступил в 12 из 13 поединков, восемь раз добился успеха.

Но «Реал» очень хорош на выезде — у него беспроигрышная серия из пяти побед и двух ничьих. А всего в ла лиге бланкос не знают неудач в 15 встречах. В первом круге они были сильнее «Хетафе» (2:1) и одолели его в четырех матчах подряд. Кроме того, в составе сливочных сверкает лучший бомбардир ла лиги Джуд Беллингем — синим нечего ловить в разборке с мадридцами.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.56.