Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

1 февраля, 12:15

«Хетафе» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 1 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Реал» 1 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Хетафе» — «Реал».
Фото Global Look Press

1 февраля «Реал Мадрид» приедет в гости к «Хетафе» в перенесенной игре 20-го тура ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Колисеум Альфонсо Перес». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Рикардо Бенгоэчеа.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
01 февр, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:2
Реал

Аналитики считают, что сливочные без проблем разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.56, вероятность такого исхода — примерно 63%. Раздел очков доступен за 4.26 (22%), успех хозяев — за 6.34 (15%).

«Мадрид» победил в четырех поединках против «Хетафе» подряд. На сенсационную ничью или триумф синих можно поставить за 2.57.

Выигрыш «Реала» с форой (-1) предложен за 1.91.

Микель Артета. Артета бросит «Арсенал» ради работы в «Барселоне»? Среди его конкурентов — Моуринью и Гвардиола

ТБ 2.5 мяча идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88. Вы можете сыграть на точное количество голов — эксперты ожидают два-три результативных попадания за 1.80.

Бланкос пропустили в шести матчах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 2.06, обратный рынок дан за 1.77.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Эксперты предлагают на него коэффициент 6.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Хетафе
0
Читайте также
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Игроков «Динамо» забросали мусором в Нижнем Новгороде
3 или 5? Сколько будет легионеров в КХЛ?
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
ЦСКА вышел плей-офф, Тамбиев остается в «Адмирале»
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
«Сибирь» все дальше от плей-офф
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 1 февраля 2024 года

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 2 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости