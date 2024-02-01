1 февраля «Реал Мадрид» приедет в гости к «Хетафе» в перенесенной игре 20-го тура ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Колисеум Альфонсо Перес». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Рикардо Бенгоэчеа.

Аналитики считают, что сливочные без проблем разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.56, вероятность такого исхода — примерно 63%. Раздел очков доступен за 4.26 (22%), успех хозяев — за 6.34 (15%).

«Мадрид» победил в четырех поединках против «Хетафе» подряд. На сенсационную ничью или триумф синих можно поставить за 2.57.

Выигрыш «Реала» с форой (-1) предложен за 1.91.

ТБ 2.5 мяча идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88. Вы можете сыграть на точное количество голов — эксперты ожидают два-три результативных попадания за 1.80.

Бланкос пропустили в шести матчах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 2.06, обратный рынок дан за 1.77.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Эксперты предлагают на него коэффициент 6.40.