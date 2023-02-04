«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года
4 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ливерпуль». Встреча команд Юргена Клоппа и Хулена Лопетеги состоится на стадионе «Молиньо» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России трансляции АПЛ недоступны. Главным арбитром назначен Пол Тирни.
У «Ливерпуля» есть весомое преимущество, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 1.90, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.10 (21%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.
Считаете, что хозяева не уступят в битве с заржавевшим вице-чемпионом? Вариант 1Х идет за 1.96.
Команды уже дважды встречались в 2023 году — в 1/32 Кубка Англии и в переигровке этого же раунда. В первом случае матч завершился 2:2, во втором — всего 1:0. ТБ 2.5 оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.06.
«Вулверхэмптон» забил всего 12 мячей в 20 турах этого сезона — то есть 0.6 гола за 90 минут. На то, что «волки» не пробьют Алиссона, котировка — 2.80.
Обмен результативными ударами предложено взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
«Вулверхэмптон» — худшая команда АПЛ по игре в атаке: в 20 матчах «Уондерерс» забили всего 12 мячей. У «Ливерпуля», который славился яркой игрой у чужих ворот, тоже не все в порядке. Красные отличились 34 раза в 19 встречах (1.79 мяча за 90 минут), но в трех последних играх не пробивали соперников более одного раза. Причина кроется в том числе в отсутствии ведущих футболистов атаки: в лазарете давно находятся Фирмино, Диас и Жота. Без них и с учетом низкой результативности хозяев рассчитывать на яркий футбол опрометчиво.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.61 (в случае, если команды забьют ровно три мяча, по ставке произойдет возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2