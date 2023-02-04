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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

4 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ливерпуль». Встреча команд Юргена Клоппа и Хулена Лопетеги состоится на стадионе «Молиньо» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России трансляции АПЛ недоступны. Главным арбитром назначен Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
04 февр, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Ливерпуль

У «Ливерпуля» есть весомое преимущество, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 1.90, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.10 (21%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

Считаете, что хозяева не уступят в битве с заржавевшим вице-чемпионом? Вариант 1Х идет за 1.96.

Команды уже дважды встречались в 2023 году — в 1/32 Кубка Англии и в переигровке этого же раунда. В первом случае матч завершился 2:2, во втором — всего 1:0. ТБ 2.5 оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.06.

«Вулверхэмптон» забил всего 12 мячей в 20 турах этого сезона — то есть 0.6 гола за 90 минут. На то, что «волки» не пробьют Алиссона, котировка — 2.80.

Обмен результативными ударами предложено взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • 1:0 в пользу «Ливерпуля» — за 7.60;

  • 2:1 — за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» — худшая команда АПЛ по игре в атаке: в 20 матчах «Уондерерс» забили всего 12 мячей. У «Ливерпуля», который славился яркой игрой у чужих ворот, тоже не все в порядке. Красные отличились 34 раза в 19 встречах (1.79 мяча за 90 минут), но в трех последних играх не пробивали соперников более одного раза. Причина кроется в том числе в отсутствии ведущих футболистов атаки: в лазарете давно находятся Фирмино, Диас и Жота. Без них и с учетом низкой результативности хозяев рассчитывать на яркий футбол опрометчиво.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.61 (в случае, если команды забьют ровно три мяча, по ставке произойдет возврат).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 14
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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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