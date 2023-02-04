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Сегодня, 13:15

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 4 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Эрик Тен Хаг.
Фото Global Look Press

4 февраля в матче 22-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», для России прямая трансляция не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Андре Марринер.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
04 февр, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи манкунианцев. Поставить на них можно за 1.41, это примерно 70% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (21%), успех «Кристал Пэлас» — в 8.90.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Кристал Пэлас» не уступит, оформите ставку за 3.10.

Повысить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.63, Ф2(+1) — за 2.37.

Эксперты ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Вариант «обе забьют» оценили в 2.20, обратный исход — в 1.67.

Два наиболее вероятных точных счета — 1:0 или 2:0 в пользу «МЮ», оба идут за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Манкунианцы набрали мощь после ухода Роналду — уже вышли в финал Кубка лиги, 1/8 Кубка Англии и расположились в верхней части турнирной таблицы. Все благодаря тому, что за последние 12 матчей «МЮ» победил всего в двух играх. Дома «красные дьяволы» выступают еще лучше — 12 побед подряд и общий счет 31:5. Похоже, у «Кристал Пэлас» нет шансов уйти с поля целыми.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.72.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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