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Федор Емельяненко — Райан Бейдер: где смотреть бой Bellator 5 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер 5 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

4 февраля состоится последний профессиональный поединок Федора Емельяненко — его соперником станет Райан Бейдер. Бойцы сойдутся в схватке за звание чемпиона тяжелого веса Bellator. Событие начнется 5 февраля ориентровочно в 05.00 по московскому времени на арене The Forum в калифорнийском городе Инглвуд.

Федор Емельяненко. Емельяненко 16 раз за карьеру побеждал нокаутом. Бейдер тоже отправится спать?

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи американца. Поставить на него можно за 1.53, это примерно 65% вероятности. Успех Последнего Императора оценили в 2.60 (34%), ничья в поединке маловероятна и идет за 60.0.

При ставке в 1000 рублей на победу Федора в случае успеха выплата состаивт 2600 рублей.

Считаете, что бой продлится все пять раундов? ТБ 4.5 оценили в 5.50.

Досрочная победа американца предложена за 1.58, россиянина — за 3.00.

Эксперты вообще не сомневаются в том, что бой не дойдет до судейского решения — на это можно поставить за 1.08.

Наиболее предпочтительный вариант завершения боя — нокаут или технический нокаут, этот вариант идет за 1.40.

Победа по очкам маловероятна и доступна за 6.45. То, что таким образом выиграет Райан Бейдер можно взять за 8.50, Федор Емельяненко — 15.0.

Прогнозы на спорт
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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Прогноз экспертов на бой Bellator Райан Бейдер — Александр Емельяненко 5 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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