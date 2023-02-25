«Волга» — «Зенит»: где смотреть матч FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
25 февраля «Зенит» приедет в Ульяновск к «Волге», чтобы сыграть с ней в четвертьфинале FONBET Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Труд». Судья Алексей Сухой даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. Увидеть игру онлайн в прямом эфире возможно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции в 14.25 мск.
«Зенит» — безальтернативный фаворит матча, по мнению букмекеров. На успех сине-бело-голубых доступен коэффициент 1.21, что примерно 81% вероятности исхода. Победа «Волги» в основное время оценена в 18.0 (5%). Ничья идет за 6.50 (14%).
1000 рублей, поставленные на сенсационный выигрыш волжан, принесут 18 000 рублей, или 17 000 рублей чистой прибыли.
Эксперты предсказали несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.33.
Аналитики совсем не верят в «Волгу», но допускают, что команда Рината Аитова сыграет вничью хотя бы в одном тайме. На это событие доступна котировка 1.92.
«Зенит» — самая результативная команда премьер-лиги: за 17 матчей она оформляет в среднем 2.7 мяча. ИТБ2 (2.5) предложен за 2.07.
Выход питерцев во второй этап четвертьфинала Пути регионов оценен в 1.13, проход волжан получил котировку 6.70.
Встречу пропустят пять игроков сине-бело-голубых: Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Нуралы Алип, Александр Ерохин и Клаудиньо. Зато можно поставить на гол второго лучшего бомбардира «Зенита» Сергеева. Мяч Ивана при победе «Зенита» доступен с коэффициентом 2.03.
Три наиболее вероятных исхода встречи:
-
победа «Зенита» 2:0 — за 5.40;
-
успех питерцев 3:0 — за 6.40;
-
минимальный триумф гостей — 6.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2