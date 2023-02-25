Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

25 февраля, 12:15

«Волга» — «Зенит»: где смотреть матч FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Иван Серегеев.
Фото Global Look Press

25 февраля «Зенит» приедет в Ульяновск к «Волге», чтобы сыграть с ней в четвертьфинале FONBET Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Труд». Судья Алексей Сухой даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. Увидеть игру онлайн в прямом эфире возможно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции в 14.25 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит

«Зенит» — безальтернативный фаворит матча, по мнению букмекеров. На успех сине-бело-голубых доступен коэффициент 1.21, что примерно 81% вероятности исхода. Победа «Волги» в основное время оценена в 18.0 (5%). Ничья идет за 6.50 (14%).

1000 рублей, поставленные на сенсационный выигрыш волжан, принесут 18 000 рублей, или 17 000 рублей чистой прибыли.

Эксперты предсказали несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.33.

Аналитики совсем не верят в «Волгу», но допускают, что команда Рината Аитова сыграет вничью хотя бы в одном тайме. На это событие доступна котировка 1.92.

«Зенит» — самая результативная команда премьер-лиги: за 17 матчей она оформляет в среднем 2.7 мяча. ИТБ2 (2.5) предложен за 2.07.

Выход питерцев во второй этап четвертьфинала Пути регионов оценен в 1.13, проход волжан получил котировку 6.70.

Карим Бензема. «Реал» и «Атлетико» — супер. Но безумная форма Бензема и Винисиуса поможет «бланкос» продолжить погоню за «Барсой»

Встречу пропустят пять игроков сине-бело-голубых: Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Нуралы Алип, Александр Ерохин и Клаудиньо. Зато можно поставить на гол второго лучшего бомбардира «Зенита» Сергеева. Мяч Ивана при победе «Зенита» доступен с коэффициентом 2.03.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • победа «Зенита» 2:0 — за 5.40;

  • успех питерцев 3:0 — за 6.40;

  • минимальный триумф гостей — 6.60.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
2
2
Читайте также
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Медведев победил Маррея и выиграл титул на теннисном турнире в Дохе
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 25 февраля 2023 года

Энди Маррей — Даниил Медведев: встреча чемпионов ТБШ завершится разгромной победой россиянина
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости