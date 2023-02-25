«Лестер» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 25 февраля 2023 года
«Арсенал» и «Лестер» в субботу, 25 февраля, сыграют в рамках 25-го тура АПЛ. Команды сойдутся на стадионе «Кинг Пауэр». Арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте Setanta Sports 1. Время начала трансляции — в 17.45 мск.
Букмекеры признали «канониров» фаворитом матча. Победа «Арсенала» оценена котировкой 1.71, что составляет 57% вероятности успеха. На «лис» предложен коэффициент 4.90 (20%). Ничья доступна за 4.20 (23%).
1000 рублей, поставленные на победу хозяев, в случае их успеха принесут 4900 рублей, из которых 3900 — чистая прибыль.
Букмекеры предсказали несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.32.
«Арсенал» выиграл четыре последних матча против «лис». Если верите, что «Лестер» прервет безвыигрышную серию, поставьте на 1Х за 2.20.
В этих четырех матчах «канониры» забивали в среднем 2.75 гола. ИТБ2 (2.5) доступен за 3.00.
«Лестер» тоже много забивает: в последних пяти матчах у команды Роджерса 2.2 гола за игру. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, котировка на обратный рынок — 2.14.
Три самых вероятных результата выглядят следующим образом:
-
ничья 1:1 доступна за 7.70;
-
успех «Арсенала» 2:1 — за 7.90;
-
победа «канониров» 1:0 — за 8.30.
Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Арсенал»
«Лисы» идут на 14-м месте в четырех очках от зоны вылета. В последние недели команда Брендана Роджерса показала прогресс: сначала обыграла «Астон Виллу» (4:2), а после погромила «Тоттенхэм» (4:1). Правда, позднее она крупно проиграла «МЮ» (0:3), что напомнило о беде в обороне «Лестера». В этом сезоне команда пропустила аж 41 гол за 23 матча — это предпоследний результат в АПЛ после «Борнмута» (44 в 23).
«Арсенал» — одна из лучших команд Англии по игре в атаке (51 гол). «Канониры» проиграли «Манчестер Сити» (1:3) и «Эвертону» (0:1), но вернулись на первое место после волевой победы над «Астон Виллой» (4:2) и промаха «горожан» в игре с «Ноттингемом» (1:1). По сути, у коллектива Микеля Артеты больше нет шансов на ошибку, тем более в игре с аутсайдером — отрыв от «Сити» всего два очка при игре в запасе.
Разобранный «Лестер» — удобный соперник для «Арсенала»: лондонцы выиграли у синих четыре игры подряд с общим счетом 11:3.
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.72
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2