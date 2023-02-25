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25 февраля, 10:15

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 25 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сака и Артета.
Фото Global Look Press

«Арсенал» и «Лестер» в субботу, 25 февраля, сыграют в рамках 25-го тура АПЛ. Команды сойдутся на стадионе «Кинг Пауэр». Арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте Setanta Sports 1. Время начала трансляции — в 17.45 мск.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:1
Арсенал

Букмекеры признали «канониров» фаворитом матча. Победа «Арсенала» оценена котировкой 1.71, что составляет 57% вероятности успеха. На «лис» предложен коэффициент 4.90 (20%). Ничья доступна за 4.20 (23%).

1000 рублей, поставленные на победу хозяев, в случае их успеха принесут 4900 рублей, из которых 3900 — чистая прибыль.

Букмекеры предсказали несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.32.

«Арсенал» выиграл четыре последних матча против «лис». Если верите, что «Лестер» прервет безвыигрышную серию, поставьте на 1Х за 2.20.

В этих четырех матчах «канониры» забивали в среднем 2.75 гола. ИТБ2 (2.5) доступен за 3.00.

«Лестер» тоже много забивает: в последних пяти матчах у команды Роджерса 2.2 гола за игру. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, котировка на обратный рынок — 2.14.

Три самых вероятных результата выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 доступна за 7.70;

  • успех «Арсенала» 2:1 — за 7.90;

  • победа «канониров» 1:0 — за 8.30.

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Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Арсенал»

«Лисы» идут на 14-м месте в четырех очках от зоны вылета. В последние недели команда Брендана Роджерса показала прогресс: сначала обыграла «Астон Виллу» (4:2), а после погромила «Тоттенхэм» (4:1). Правда, позднее она крупно проиграла «МЮ» (0:3), что напомнило о беде в обороне «Лестера». В этом сезоне команда пропустила аж 41 гол за 23 матча — это предпоследний результат в АПЛ после «Борнмута» (44 в 23).

«Арсенал» — одна из лучших команд Англии по игре в атаке (51 гол). «Канониры» проиграли «Манчестер Сити» (1:3) и «Эвертону» (0:1), но вернулись на первое место после волевой победы над «Астон Виллой» (4:2) и промаха «горожан» в игре с «Ноттингемом» (1:1). По сути, у коллектива Микеля Артеты больше нет шансов на ошибку, тем более в игре с аутсайдером — отрыв от «Сити» всего два очка при игре в запасе.

Разобранный «Лестер» — удобный соперник для «Арсенала»: лондонцы выиграли у синих четыре игры подряд с общим счетом 11:3.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.72

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Локомотив

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Факел

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