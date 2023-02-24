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«Реал» и «Атлетико» — супер. Но безумная форма Бензема и Винисиуса поможет «бланкос» продолжить погоню за «Барсой»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Команда Анчелотти разбила пять соперников подряд.

25 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» столкнется с «Атлетико». Мадридское дерби пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 20.30 по московскому времени. Насладиться футболом в исполнении топ-команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безусловным фаворитом встречи. На победу «бланкос» можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.80 (17%).

Команда Диего Симеоне не проиграла в трех из пяти последних матчей против «Королевского клуба». Вариант Х2 оценен котировкой 2.03.

Только в двух из предыдущих десяти очных встречах команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

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Также соперники не часто обмениваются результативными ударами — это случилось в четырех матчах из 10. Условие «обе забьют» идет за 1.83, «обе забьют — нет» — за 2.00.

«Атлетико» поразил ворота «Реала» в четырех из пяти последних встреч. Гол гостей доступен за 1.55, его отсутствие — за 2.50.

Дерби — это всегда эмоции и фолы. На то, что команды на двоих получат пять и более желтых карточек, котировка — 1.45. На ТМ 4.5 — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, победа «Реала» 1:0 за 7.00.

«Реал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 23-го тура ла лиги 25 февраля 2023 года

«Реал» на неделе провел потрясающий матч в Лиге чемпионов: мадридцы пропустили от «Ливерпуля» два мяча в стартовые 14 минут, но ответили пятью голами и с более чем комфортным преимуществом подойдут к ответной встрече (5:2). Блестяще сыграли почти все игроки «бланкос», но особенно Бензема, Винисиус, Начо и Камавинга. Карим и Вини оформили по дублю, Фернандес идеально заменил травмированного Алабу и наглухо закрыл Салаха, а Эдуарду потрясающе проявил себя в центре поля — выводил мяч со своей половины и раскидывал на фланги.

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Победа над мерсисайдцами стала для команды Карло Анчелотти пятой подряд. Причем в каждой встрече «Реал» забивал минимум два гола, а суммарно оформил 20 мячей — четыре в среднем за 90 минут. Несмотря на отличные результаты и серийные успехи, в чемпионате мадридцы идут лишь вторыми и продолжают безрезультатную погоню за «Барселоной», от которой отстают на восемь баллов.

Каталонцы на неделе вылетели из Лиги Европы и теперь сосредоточатся на выступлении в ла лиге, поэтому «Реалу» будет еще сложнее нагнать беглецов. А любая потеря очков станет смертельной. Особенно реальна она во встрече с «Атлетико», который не проиграл команде Анчелотти в трех из пяти последних матчей. В последний раз мадридские команды встречались 26 января в Кубке Испании и не выявили победителя в основное время (1:1), а в дополнительное «бланкос» оказались сильнее — 3:1.

То поражение было для «Атлетико» последним. С тех пор «матрасники» добились трех минимальных побед (1:0 над «Осасуной», «Сельтой» и «Атлетиком»), а еще сыграли вничью с «Хетафе» (1:1). Всего у команды Симеоне два поражения в десяти последних матчах — от топовых «Барсы» и «Реала». Причем каталонцам Гризманн и компания уступили в один мяч, а мадридцам — в дополнительное время.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетико»

«Реал» очень хорош в последние недели: выиграл пять матчей подряд и забил 20 мячей. Успехи позволили мадридцам выиграть Клубный чемпионат мира, сильнее не отстать от «Барсы» и комфортно чувствовать себя перед ответной игрой с «Ливерпулем». Единственное расстройство для фанатов «бланкос» — новое повреждение Давида Алабы, но австрийца блестяще подменил Начо. Поэтому за центр обороны и одновременно за левый фланг можно не переживать.

«Атлетико» тоже в неплохой форме: не проигрывает кому попало, а со всеми топами бьется до последнего и не уступает крупно. И все-таки разница между нынешними мадридскими коллективами приличная за счет индивидуальностей — Бензема и Винисиус в потрясающей форме и готовы решить исход встречи в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.80.

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ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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