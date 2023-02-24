«Реал» и «Атлетико» — супер. Но безумная форма Бензема и Винисиуса поможет «бланкос» продолжить погоню за «Барсой»
25 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» столкнется с «Атлетико». Мадридское дерби пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 20.30 по московскому времени. Насладиться футболом в исполнении топ-команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безусловным фаворитом встречи. На победу «бланкос» можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.80 (17%).
Команда Диего Симеоне не проиграла в трех из пяти последних матчей против «Королевского клуба». Вариант Х2 оценен котировкой 2.03.
Только в двух из предыдущих десяти очных встречах команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.
Также соперники не часто обмениваются результативными ударами — это случилось в четырех матчах из 10. Условие «обе забьют» идет за 1.83, «обе забьют — нет» — за 2.00.
«Атлетико» поразил ворота «Реала» в четырех из пяти последних встреч. Гол гостей доступен за 1.55, его отсутствие — за 2.50.
Дерби — это всегда эмоции и фолы. На то, что команды на двоих получат пять и более желтых карточек, котировка — 1.45. На ТМ 4.5 — 2.55.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, победа «Реала» 1:0 за 7.00.
«Реал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 23-го тура ла лиги 25 февраля 2023 года
«Реал» на неделе провел потрясающий матч в Лиге чемпионов: мадридцы пропустили от «Ливерпуля» два мяча в стартовые 14 минут, но ответили пятью голами и с более чем комфортным преимуществом подойдут к ответной встрече (5:2). Блестяще сыграли почти все игроки «бланкос», но особенно Бензема, Винисиус, Начо и Камавинга. Карим и Вини оформили по дублю, Фернандес идеально заменил травмированного Алабу и наглухо закрыл Салаха, а Эдуарду потрясающе проявил себя в центре поля — выводил мяч со своей половины и раскидывал на фланги.
Победа над мерсисайдцами стала для команды Карло Анчелотти пятой подряд. Причем в каждой встрече «Реал» забивал минимум два гола, а суммарно оформил 20 мячей — четыре в среднем за 90 минут. Несмотря на отличные результаты и серийные успехи, в чемпионате мадридцы идут лишь вторыми и продолжают безрезультатную погоню за «Барселоной», от которой отстают на восемь баллов.
Каталонцы на неделе вылетели из Лиги Европы и теперь сосредоточатся на выступлении в ла лиге, поэтому «Реалу» будет еще сложнее нагнать беглецов. А любая потеря очков станет смертельной. Особенно реальна она во встрече с «Атлетико», который не проиграл команде Анчелотти в трех из пяти последних матчей. В последний раз мадридские команды встречались 26 января в Кубке Испании и не выявили победителя в основное время (1:1), а в дополнительное «бланкос» оказались сильнее — 3:1.
То поражение было для «Атлетико» последним. С тех пор «матрасники» добились трех минимальных побед (1:0 над «Осасуной», «Сельтой» и «Атлетиком»), а еще сыграли вничью с «Хетафе» (1:1). Всего у команды Симеоне два поражения в десяти последних матчах — от топовых «Барсы» и «Реала». Причем каталонцам Гризманн и компания уступили в один мяч, а мадридцам — в дополнительное время.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетико»
«Реал» очень хорош в последние недели: выиграл пять матчей подряд и забил 20 мячей. Успехи позволили мадридцам выиграть Клубный чемпионат мира, сильнее не отстать от «Барсы» и комфортно чувствовать себя перед ответной игрой с «Ливерпулем». Единственное расстройство для фанатов «бланкос» — новое повреждение Давида Алабы, но австрийца блестяще подменил Начо. Поэтому за центр обороны и одновременно за левый фланг можно не переживать.
«Атлетико» тоже в неплохой форме: не проигрывает кому попало, а со всеми топами бьется до последнего и не уступает крупно. И все-таки разница между нынешними мадридскими коллективами приличная за счет индивидуальностей — Бензема и Винисиус в потрясающей форме и готовы решить исход встречи в пользу хозяев.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|
2
|Реал
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|
3
|Р. Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|
5
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|
6
|Р. Вальекано
|22
|9
|7
|6
|29-24
|34
|
7
|Атлетик
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|
8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|
9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|
10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|
14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|
18
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
19
|Валенсия
|22
|5
|5
|12
|26-27
|20
|
20
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|- : -
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|- : -
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|12
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|14
|2
|2