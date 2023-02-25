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Энди Маррей — Даниил Медведев: встреча победителей ТБШ завершится разгромной победой россиянина

Прогноз на матч ATP Доха Энди Маррей — Даниил Медведев 25 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

25 февраля Даниил Медведев постарается взять второй титул за две недели. В финале турнира ATP 250 в Дохе он сразится с британцем Энди Марреем. Встреча начнется в 18.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Медведев выиграл у соперника оба матча — 2:0.

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Букмекеры считают, что российский теннисист не испытает проблем против Энди. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.14, это приблизительно 88% вероятности исхода. Успех британца доступен за 5.80 (12%).

Ставка в 1000 рублей на Маррея в случае его триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.

Энди прежде в двух матчах не выиграл у Даниила ни одного сета. На то, что предстоящий финал завершится со счетом 2:0 в пользу Медведева, котировка — 1.53.

Если вы считаете, что британец заберет хотя бы одну партию, возьмите этот вариант за 2.40.

Медведев всегда побеждает Маррея с запасом в шесть геймов. Ф2(-4.5) идет за 1.73, Ф1(+4.5) — за 2.10.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.95, ТМ 20.5 — за 1.86.

На турнире в Дохе Медведев оформляет 3.66 брейка за игру. ИТБ2 (3.5) в финале идет за 1.85.

Можете выбрать одно из необычных условий:

  • игрок сломает ракетку — 4.50;

  • медицинский тайм-аут — 3.55;

  • игрок снимется или будет дисквалифицирован за 11.0.

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Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Даниил Медведев

Теннисисты встречались дважды, и оба раза Медведев был намного сильнее Маррея: обыграл его 7:5, 6:2 в Брисбере в 2019-м и 6:4, 6:2 в Майами в 2022-м. Игры прошли на похожем открытом харде, как и турнир в Дохе.

Даниил идет на серии из восьми побед, за последние полторы недели дважды обыграл Оже-Альяссима, расправился в финале Роттердама с Синнером. В Дохе он провел на корте 5,5 часа за три матча. Намного более возрастной Энди (27 лет против 35) выиграл в Катаре четыре встречи за 10 часов — каждый матч получился трехсетовым.

Медведев, который постепенно выходит на свой топовый уровень и который значительно свежее, должен легко разобраться с оппонентом.

Рекомендуемая ставка: Медведев победит с форой (-4.5) гейма за 1.73.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Энди Маррей
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
5.03 16:30
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