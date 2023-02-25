Энди Маррей — Даниил Медведев: встреча победителей ТБШ завершится разгромной победой россиянина
25 февраля Даниил Медведев постарается взять второй титул за две недели. В финале турнира ATP 250 в Дохе он сразится с британцем Энди Марреем. Встреча начнется в 18.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Медведев выиграл у соперника оба матча — 2:0.
Букмекеры считают, что российский теннисист не испытает проблем против Энди. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.14, это приблизительно 88% вероятности исхода. Успех британца доступен за 5.80 (12%).
Ставка в 1000 рублей на Маррея в случае его триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.
Энди прежде в двух матчах не выиграл у Даниила ни одного сета. На то, что предстоящий финал завершится со счетом 2:0 в пользу Медведева, котировка — 1.53.
Если вы считаете, что британец заберет хотя бы одну партию, возьмите этот вариант за 2.40.
Медведев всегда побеждает Маррея с запасом в шесть геймов. Ф2(-4.5) идет за 1.73, Ф1(+4.5) — за 2.10.
Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.95, ТМ 20.5 — за 1.86.
На турнире в Дохе Медведев оформляет 3.66 брейка за игру. ИТБ2 (3.5) в финале идет за 1.85.
Можете выбрать одно из необычных условий:
-
игрок сломает ракетку — 4.50;
-
медицинский тайм-аут — 3.55;
-
игрок снимется или будет дисквалифицирован за 11.0.
Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Даниил Медведев
Теннисисты встречались дважды, и оба раза Медведев был намного сильнее Маррея: обыграл его 7:5, 6:2 в Брисбере в 2019-м и 6:4, 6:2 в Майами в 2022-м. Игры прошли на похожем открытом харде, как и турнир в Дохе.
Даниил идет на серии из восьми побед, за последние полторы недели дважды обыграл Оже-Альяссима, расправился в финале Роттердама с Синнером. В Дохе он провел на корте 5,5 часа за три матча. Намного более возрастной Энди (27 лет против 35) выиграл в Катаре четыре встречи за 10 часов — каждый матч получился трехсетовым.
Медведев, который постепенно выходит на свой топовый уровень и который значительно свежее, должен легко разобраться с оппонентом.
Рекомендуемая ставка: Медведев победит с форой (-4.5) гейма за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2