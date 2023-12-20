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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 20 декабря 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

20 декабря мюнхенская «Бавария» в 16-м туре бундеслиги отправится в гости к «Вольфсбургу». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 22.25 мск. Главным арбитром назначен Саша Штегеманн.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Бавария

«Бавария» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.74 (17%), триумф «Вольфсбурга» оценен еще более крупными 7.50 (10%).

Вариант 1Х можно оформить за 3.29. Либо подстрахуйте хозяев с форой (+1.5) за 1.89. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.91.

Если команды на двоих забьют три и более мяча, сыграет коэффициент 1.36. Если четыре и больше — 2.01.

Эксперты не сомневаются, что Харри Кейн оформит 21-й гол в сезоне бундеслиги. На это событие котировка — 1.47.

Условие «обе забьют» предложено за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.21.

Педри (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» ждет в гости аутсайдера ла лиги, чтобы прервать серию из трех игр без побед. Но «Альмерия» уйдет от разгрома

Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

«Бавария» оклемалась после разгромного поражения в матче с «Айнтрахтом» (1:5) и в двух следующих встречах всухую переиграла «МЮ» (1:0) со «Штутгартом» (3:0). Мюнхенцы вернули отличное расположение духа и приблизились к «Байеру» — по потерянным очкам от лидирующих леверкузенцев они отстают всего на один балл.

«Вольфсбург» проиграл три из четырех последних матчей, а «Баварии» уступил в девяти предыдущих. Причем чемпион неизменно забивал минимум дважды. Но с Харри Кейном у гостей будет еще больше возможностей отличиться, поэтому стоит ждать разгрома от команды Томаса Тухеля.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.91.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
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«Барселона» — «Альмерия»: прогноз на матч ла лиги 20 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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