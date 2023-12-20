20 декабря мюнхенская «Бавария» в 16-м туре бундеслиги отправится в гости к «Вольфсбургу». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 22.25 мск. Главным арбитром назначен Саша Штегеманн.

«Бавария» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.74 (17%), триумф «Вольфсбурга» оценен еще более крупными 7.50 (10%).

Вариант 1Х можно оформить за 3.29. Либо подстрахуйте хозяев с форой (+1.5) за 1.89. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.91.

Если команды на двоих забьют три и более мяча, сыграет коэффициент 1.36. Если четыре и больше — 2.01.

Эксперты не сомневаются, что Харри Кейн оформит 21-й гол в сезоне бундеслиги. На это событие котировка — 1.47.

Условие «обе забьют» предложено за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.21.

Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

«Бавария» оклемалась после разгромного поражения в матче с «Айнтрахтом» (1:5) и в двух следующих встречах всухую переиграла «МЮ» (1:0) со «Штутгартом» (3:0). Мюнхенцы вернули отличное расположение духа и приблизились к «Байеру» — по потерянным очкам от лидирующих леверкузенцев они отстают всего на один балл.

«Вольфсбург» проиграл три из четырех последних матчей, а «Баварии» уступил в девяти предыдущих. Причем чемпион неизменно забивал минимум дважды. Но с Харри Кейном у гостей будет еще больше возможностей отличиться, поэтому стоит ждать разгрома от команды Томаса Тухеля.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.91.

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