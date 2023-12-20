«Барселона» — «Альмерия»: прогноз на матч ла лиги 20 декабря 2023 года
20 декабря в Каталонии в 18-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Альмерией». Встреча команд пройдет на Олимпийском стадионе, стартовый свисток арбитра Гуильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet настаивают, что победу в предстоящем матче одержат хозяева. На «Барселону» в линии выставлен коэффициент 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.75 (11%), успех «Альмерии» — за 15.75 (2%).
Эксперты считают, что каталонцы разгромят соперника: Ф1(-1.5) идет за 1.40, Ф1(-2.5) — за 2.09. Подстраховать гостей с форой (+1.5) можно за 2.80.
Тотал больше 2.5 мяча не прошел ни в одном из двух последних матчей между этими командами. При этом «верх» в предстоящей встрече предложено взять за скромные 1.27, а «низ» — за 3.52.
Если «Барселона» забьет минимум трижды, сыграет коэффициент 1.48. Если же «Альмерия» хоть раз поразит ворота соперника, тогда пройдет пари за 1.79.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу коллектива Хави за 7.25.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Альмерия»
«Барселона» будет предельно мотивирована и зла в предстоящей игре, потому что в трех последних матчах во всех турнирах команда не добилась побед. Из-за поражения от «Жироны» (2:4) и ничьей с «Валенсией» (1:1) каталонцы отстают от лидера уже на девять очков и занимают только четвертую строчку — стыдные показатели для одного из фаворитов ла лиги.
«Альмерия» с пятью баллами замыкает таблицу и является абсолютным фаворитом на вылет в сегунду. В 17 встречах она пропустила уже 39 мячей — это больше двух в среднем за 90 минут. В Каталонии от разъяренных сине-гранатовых она получит еще больше.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5