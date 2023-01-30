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«Вильярреал» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 30 января 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Вильярреал» — «Райо Вальекано» 30 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Пепе Рейна.
Фото Global Look Press

30 января в 19-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет дома с «Райо Вальекано». Игра пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

Испания. Лига 1. 19-й тур
30 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Райо Вальекано

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вильярреал» — серьезный фаворит матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Райо Вальекано» — за 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на мадридцев в случае их успеха принесет 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Считаете, что гости не уступят? Х2 идет за 2.20.

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.00, на ТМ 2.5 — за 1.87.

В шести из десяти последних очных матчей соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка — 1.98, на «обе забьют — нет» — 1.83.

Можете взять пенальти за 2.80 или удаление за 4.00. Микст этих событий доступен за 8.00.

«Райо Вальекано» по ходу сезона забивает даже больше, чем «Вильярреал»: 24 гола против 21. На результативный удар гостей коэффициент — 1.63.

На то, что команда Кике Сетьена забьет дважды подряд, котировка — 2.10. У соперников такое же условие предложено за 6.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу хозяев идет за 6.10;

  • ничья 1:1 — за 7.00.

  • 2:0 — 7.10.

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Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано»

«Вильярреал» не только удачно в последнее время играет с «Райо Вальекано», но и прилично забивает этому сопернику: в восьми встречах из десяти отличился больше раза за 90 минут. Крайний матч между командами вовсе завершился со счетом 5:1 в пользу «желтой подлодки». Сейчас команда Сетьена снова фаворит, а игра для нее будет домашней — в последних двух валенсийцы забили дважды даже «Реалу». «Райо» отгрузить пару голов им труда не составит.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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