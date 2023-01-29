Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Наполи» — «Рома»: где смотреть матч серии А 29 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

29 января в 20-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Рому». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Наполи» больше шансов набрать три очка. Победа лидера серии А оценена котировкой 1.76, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Ромы» — за еще большие 5.00 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

На то, что римляне пободаются с одной из лучших команд Европы и не проиграют, котировка — 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.

Считаете, что команды обменяются голами? Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.

На победу «Ромы» хотя бы в одном тайме можно поставить за 2.70, «Наполи» — за 1.39.

Последний матч команд в Неаполе завершился 1:1. На результативную ничью по итогам предстоящей встречи коэффициент — 5.40.

Карим Бензема. «Реал» — «Реал Сосьедад»: Бензема и Винисиус докажут, что чемпионы Испании не в кризисе?

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Наполи» — 6.40;

  • ничья 1:1 — 6.90;

  • 2:0 на хозяев — 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Рома
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 29 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости