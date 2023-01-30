«Удинезе» — «Верона»: прогноз на матч серии А 30 января 2023 года
30 января в матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Верону» на стадионе «Дачия Арена». Главный арбитр игры Лука Пайретто даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «маленьких зебр» можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 51%. Рынок на успех «Вероны» предложен за 4.30 (22%), даже ничья идет за более реалистичные 3.50 (27%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев в случае благоприятного исхода принесет 1920 рублей.
Команды уже встречались в этом сезоне: в восьмом туре «Удинезе» вырвало победу у «Вероны» 2:1. Победный мяч уже в компенсированное время вонзил экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Поставить на то, что в предстоящей игре гости хотя бы не уступят, можно за 1.94.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество хозяев:
• победа «Удинезе» 1:0 идет за 6.40;
• ничья 1:1 — за 6.60;
• победа хозяев 2:0 — за 8.00.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.92, «обе забьют — нет» идет за 1.88.
Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Верона» 30 января 2023 года
«Мастифы» слабо выступают в этом сезоне и идут в зоне вылета на 18-м месте. Команда Марко Цаффарони за 19 матчей чемпионата потерпела 13 поражений и набрала лишь 12 очков. «Удинезе» же показывает неплохую игру: идет на седьмом месте, а в прошлом туре закрыло серию из 10 игр без побед (шесть ничьих и четыре поражения), обыграв «Сампдорию» (1:0).
Рекомендуемая ставка: победа «Удинезе» за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2