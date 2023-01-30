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«Удинезе» — «Верона»: прогноз на матч серии А 30 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Удинезе» — «Верона» 30 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Удинезе» в матче с «Интером».
Фото Global Look Press

30 января в матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Верону» на стадионе «Дачия Арена». Главный арбитр игры Лука Пайретто даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 20-й тур
30 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Верона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «маленьких зебр» можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 51%. Рынок на успех «Вероны» предложен за 4.30 (22%), даже ничья идет за более реалистичные 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев в случае благоприятного исхода принесет 1920 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: в восьмом туре «Удинезе» вырвало победу у «Вероны» 2:1. Победный мяч уже в компенсированное время вонзил экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Поставить на то, что в предстоящей игре гости хотя бы не уступят, можно за 1.94.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество хозяев:

• победа «Удинезе» 1:0 идет за 6.40;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• победа хозяев 2:0 — за 8.00.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.92, «обе забьют — нет» идет за 1.88.

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Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Верона» 30 января 2023 года

«Мастифы» слабо выступают в этом сезоне и идут в зоне вылета на 18-м месте. Команда Марко Цаффарони за 19 матчей чемпионата потерпела 13 поражений и набрала лишь 12 очков. «Удинезе» же показывает неплохую игру: идет на седьмом месте, а в прошлом туре закрыло серию из 10 игр без побед (шесть ничьих и четыре поражения), обыграв «Сампдорию» (1:0).

Рекомендуемая ставка: победа «Удинезе» за 1.92.

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«Вильярреал» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 30 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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