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«Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз на матч ла лиги 27 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Рауль Альбиоль («Вильярреал»).
Фото Global Look Press

27 февраля «Вильярреал» примет одного из аутсайдеров ла лиги «Хетафе» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», арбитр Хорхе Фигероа Васкес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 23-й тур
27 февр, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Хетафе

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «желтой подлодки» можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 59%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.10 (15%). Ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в «Вильярреал»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 1680 рублей.

Команды встречались в самом начале сезона: в матче третьего тура скатали нулевую ничью. Считаете, что «Хетафе» не уступит и в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 2.27.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Кике Сетьена:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.00;

• успех 2:0 — за 6.30;

• ничья 161 — за 6.80.

По мнению букмекеров, игра вряд ли получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.36, ТМ 2.5 — за 1.63.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.34, «обе забьют — нет» идет за 1.60.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля 2023 года

«Хетафе» — один из главных аутсайдеров текущего сезона ла лиги. Темно-синие идут на 19-м месте, но немного выровняли результаты — не проигрывают в чемпионате на протяжении трех матчей, один из которых выиграли. «Вильярреал» же подходит к матчу в плохой форме: команда Сетьена проиграла в чемпионате четыре матча подряд.

Обе команды немного забивают: хозяева в ла лиге отличаются в среднем 1.09 раза за игру, гости — 0.86 раза. «Вильярреал» за последние пять игр чемпионата лишь однажды забил больше одного мяча, а всего выжал только четыре гола. «Хетафе» не может оформить больше одного гола уже семь игр подряд, за которые оформил лишь пять мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.63.

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«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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