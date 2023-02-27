«Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз на матч ла лиги 27 февраля 2023 года
27 февраля «Вильярреал» примет одного из аутсайдеров ла лиги «Хетафе» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», арбитр Хорхе Фигероа Васкес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «желтой подлодки» можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 59%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.10 (15%). Ничья идет за 3.60 (26%).
Верите в «Вильярреал»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 1680 рублей.
Команды встречались в самом начале сезона: в матче третьего тура скатали нулевую ничью. Считаете, что «Хетафе» не уступит и в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 2.27.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Кике Сетьена:
• победа хозяев 1:0 идет за 5.00;
• успех 2:0 — за 6.30;
• ничья 161 — за 6.80.
По мнению букмекеров, игра вряд ли получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.36, ТМ 2.5 — за 1.63.
Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.34, «обе забьют — нет» идет за 1.60.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля 2023 года
«Хетафе» — один из главных аутсайдеров текущего сезона ла лиги. Темно-синие идут на 19-м месте, но немного выровняли результаты — не проигрывают в чемпионате на протяжении трех матчей, один из которых выиграли. «Вильярреал» же подходит к матчу в плохой форме: команда Сетьена проиграла в чемпионате четыре матча подряд.
Обе команды немного забивают: хозяева в ла лиге отличаются в среднем 1.09 раза за игру, гости — 0.86 раза. «Вильярреал» за последние пять игр чемпионата лишь однажды забил больше одного мяча, а всего выжал только четыре гола. «Хетафе» не может оформить больше одного гола уже семь игр подряд, за которые оформил лишь пять мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2