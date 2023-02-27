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«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Валерий Карпин.
Фото Getty Images

27 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» сыграет с «Ростовом». Встреча команд Виктора Гончаренко и Валерия Карпина пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Владислав Безбородов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

«Урал» — лидер букмекерских котировок. На победу екатеринбуржцев в основное время можно поставить за 2.18, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Ростова» предложен за чуть меньшие 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Вариант «Ростов» не проиграет по итогам 90 минут» можно взять за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84. В пяти из семи последних очных матчей соперники сыграли «низ» по голам.

Команды обменялись голами в четырех предыдущих встречах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.

В четырех из пяти последних игр «Урал» выигрывал хотя бы один тайм, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на победу хозяев в одной из двух 45-минуток за 1.59.

17 из 18 предыдущих встреч с участием этих команд завершились вничью или минимальной победой одного из соперников. На вариант «ничья или успех «Урала» в один мяч» котировка — 1.83. На такое же условие в пользу «Ростова» — 2.07.

Екатеринбуржцы — фавориты противостояния после ничьей в первом матче. На проход команды Виктора Гончаренко в полуфинал котировка — 1.65. На успех коллектива Валерия Карпина — 2.32.

 
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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»

Пусть «Ростов» спас вничью в первом матче и в целом выглядел немного хуже соперника, очень уж вкусный коэффициент предложен на непоражение команды Карпина в ответной встрече. Да, она пройдет в Екатеринбурге, но здесь «Урал» добился над ростовчанами всего двух побед в девяти очных встречах за всю историю.

Для обеих команд новый формат Кубка России — отличный шанс максимально подойти к трофею. И никто эту возможность в противостоянии с более-менее равным противником упускать не захочет. Поэтому и те, и другие в предстоящей игре сыграют осторожно и с оглядкой на ворота. В такой ситуации «Ростову» будет по силам дожить хотя бы до конца основного времени.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.73.

 
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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