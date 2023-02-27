«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года
27 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» сыграет с «Ростовом». Встреча команд Виктора Гончаренко и Валерия Карпина пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Владислав Безбородов. Первый матч завершился вничью — 1:1.
«Урал» — лидер букмекерских котировок. На победу екатеринбуржцев в основное время можно поставить за 2.18, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Ростова» предложен за чуть меньшие 3.40 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Вариант «Ростов» не проиграет по итогам 90 минут» можно взять за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84. В пяти из семи последних очных матчей соперники сыграли «низ» по голам.
Команды обменялись голами в четырех предыдущих встречах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.
В четырех из пяти последних игр «Урал» выигрывал хотя бы один тайм, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на победу хозяев в одной из двух 45-минуток за 1.59.
17 из 18 предыдущих встреч с участием этих команд завершились вничью или минимальной победой одного из соперников. На вариант «ничья или успех «Урала» в один мяч» котировка — 1.83. На такое же условие в пользу «Ростова» — 2.07.
Екатеринбуржцы — фавориты противостояния после ничьей в первом матче. На проход команды Виктора Гончаренко в полуфинал котировка — 1.65. На успех коллектива Валерия Карпина — 2.32.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»
Пусть «Ростов» спас вничью в первом матче и в целом выглядел немного хуже соперника, очень уж вкусный коэффициент предложен на непоражение команды Карпина в ответной встрече. Да, она пройдет в Екатеринбурге, но здесь «Урал» добился над ростовчанами всего двух побед в девяти очных встречах за всю историю.
Для обеих команд новый формат Кубка России — отличный шанс максимально подойти к трофею. И никто эту возможность в противостоянии с более-менее равным противником упускать не захочет. Поэтому и те, и другие в предстоящей игре сыграют осторожно и с оглядкой на ворота. В такой ситуации «Ростову» будет по силам дожить хотя бы до конца основного времени.
Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2