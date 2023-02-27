«Лацио» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 27 февраля 2023 года
«Лацио» в матче 24-го тура серии А встретится с одной из худших команд чемпионата — «Сампдорией». Игра пройдет 27 февраля в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43, это около 69% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 8.30 (11%). Ничья идет за 4.60 (20%).
Ставка в 1000 рублей на успех фаворита при благоприятном исходе принесет 1430 рублей.
Команды встречались в третьем туре чемпионата и сыграли вничью 1:1, но генуэзцы отыгрались уже в компенсированное время. До этого римляне трижды подряд обыграли «Сампдорию». Поставить на то, что гости в предстоящем матче не уступят, можно за 3.00.
Три наиболее ожидаемых результата встречи отражают солидное преимущество хозяев:
• победа «Лацио» 1:0 идет за 5.70;
• успех 2:0 — за 5.90;
• ничья 1:1 — за 8.00.
Букмекеры сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.
Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.20, обратный рынок идет за 1.67.
Прогноз и ставка на матч серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года
«Сампдория» находится в ужасной форме: команда одержала лишь две победы за 23 матча чемпионата и проиграла 16 раз. «Лацио» выглядит намного увереннее: римляне борются за Лигу чемпионов и отстают от топ-4 всего на два очка. Коллектив Маурицио Сарри неплохо действует в атаке: в серии А забивает в среднем 1.7 гола за матч. «Моряки» же немало пропускают: в среднем 1.65 гола за игру.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2