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«Лацио» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 27 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Фелипе Андерсон («Лацио»).
Фото Global Look Press

«Лацио» в матче 24-го тура серии А встретится с одной из худших команд чемпионата — «Сампдорией». Игра пройдет 27 февраля в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 24-й тур
27 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Сампдория

Эксперты считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43, это около 69% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 8.30 (11%). Ничья идет за 4.60 (20%).

Ставка в 1000 рублей на успех фаворита при благоприятном исходе принесет 1430 рублей.

Команды встречались в третьем туре чемпионата и сыграли вничью 1:1, но генуэзцы отыгрались уже в компенсированное время. До этого римляне трижды подряд обыграли «Сампдорию». Поставить на то, что гости в предстоящем матче не уступят, можно за 3.00.

Три наиболее ожидаемых результата встречи отражают солидное преимущество хозяев:

• победа «Лацио» 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 8.00.

Букмекеры сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.20, обратный рынок идет за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года

«Сампдория» находится в ужасной форме: команда одержала лишь две победы за 23 матча чемпионата и проиграла 16 раз. «Лацио» выглядит намного увереннее: римляне борются за Лигу чемпионов и отстают от топ-4 всего на два очка. Коллектив Маурицио Сарри неплохо действует в атаке: в серии А забивает в среднем 1.7 гола за матч. «Моряки» же немало пропускают: в среднем 1.65 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.64.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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