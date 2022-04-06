Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года

Прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Роберт Левандовски, «Бавария».
Фото Global Look Press

6 апреля 2022 года в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют «Вильярреал» и «Бавария». Первая встреча противостояния начнется в 22.00 на стадионе «Ла Серамика», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей из Германии уверенными фаворитами. Коэффициент на победу «Баварии» составляет 1.59 (62% вероятности), в то время как на победу «Вильярреала» он равен 5.70 (17%). Ничья в матче также маловероятна, ее можно взять за 4.30 (21%).

При ставке 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Бавария» может забить больше двух мячей на выезде, то коэффициент на это событие — 2.00.

У «Вильярреала» шанс отличиться столько же раз куда меньше — индивидуальный тотал больше двух голов у хозяев идет за 6.80.

Карим Бензема, &laquo;Реал&raquo;. «Челси» — «Реал»: Бензема снова придется спасать мадридцев

Весьма вероятно, что обе команды забьют. Этот вариант оценивается котировкой 1.64.

Аналитики считают наиболее реальным результатом победу «Баварии» со счетом 2:1. Коэффициент на этот счет составляет 7.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вильярреал
0
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Патроны возьмут от «Калашникова», гонки проведут по улицам, а Большунову дадут винтовку. Каким будет импортозамещение в биатлоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости