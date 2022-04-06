6 апреля 2022 года в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют «Вильярреал» и «Бавария». Первая встреча противостояния начнется в 22.00 на стадионе «Ла Серамика», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей из Германии уверенными фаворитами. Коэффициент на победу «Баварии» составляет 1.59 (62% вероятности), в то время как на победу «Вильярреала» он равен 5.70 (17%). Ничья в матче также маловероятна, ее можно взять за 4.30 (21%).

При ставке 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Бавария» может забить больше двух мячей на выезде, то коэффициент на это событие — 2.00.

У «Вильярреала» шанс отличиться столько же раз куда меньше — индивидуальный тотал больше двух голов у хозяев идет за 6.80.

Весьма вероятно, что обе команды забьют. Этот вариант оценивается котировкой 1.64.

Аналитики считают наиболее реальным результатом победу «Баварии» со счетом 2:1. Коэффициент на этот счет составляет 7.90.