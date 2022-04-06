6 апреля на стадионе «Ростов Арена» пройдет матч 19-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет «Крылья Советов». Начало игры — в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, партнера «Ростова», не выявили явного фаворита. Коэффициент на победу хозяев — 2.85, примерно 34% вероятности. Успех гостей можно взять за 2.70 (36%). Ничья идет с самым большим коэффициентом — 3.20 (30%).

Если команды все-таки добьются ничейного результата, то ставка в 1000 рублей на этот исход принесет выигрыш в 3200 рублей.

Самым вероятным результатом матча является как раз ничья 1:1, на нее можно поставить с коэффициентом 5.90. Победа «Крыльев» 1:0 идет за 6.60, успех «Ростова» с таким же счетом оценен в 6.90.

Результативного матча действительно не ожидается: тотал больше 2.5 гола идет с приличным коэффициентом 2.34. Обратная ставка оценена в 1.60.

Пенальти котируется практически с той же вероятностью, что и три забитых. Поставить на то, что 11-метровый будет, можно за 2.35, на его отсутствие — за 1.55.

На удаление предложен уже более весомый коэффициент 2.95. Отсутствие красной карточки идет за 1.35.