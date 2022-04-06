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Сегодня, 15:15

«Ростов» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Кенто Хашимото, «Ростов».

6 апреля на стадионе «Ростов Арена» пройдет матч 19-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет «Крылья Советов». Начало игры — в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, партнера «Ростова», не выявили явного фаворита. Коэффициент на победу хозяев — 2.85, примерно 34% вероятности. Успех гостей можно взять за 2.70 (36%). Ничья идет с самым большим коэффициентом — 3.20 (30%).

Если команды все-таки добьются ничейного результата, то ставка в 1000 рублей на этот исход принесет выигрыш в 3200 рублей.

Самым вероятным результатом матча является как раз ничья 1:1, на нее можно поставить с коэффициентом 5.90. Победа «Крыльев» 1:0 идет за 6.60, успех «Ростова» с таким же счетом оценен в 6.90.

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Результативного матча действительно не ожидается: тотал больше 2.5 гола идет с приличным коэффициентом 2.34. Обратная ставка оценена в 1.60.

Пенальти котируется практически с той же вероятностью, что и три забитых. Поставить на то, что 11-метровый будет, можно за 2.35, на его отсутствие — за 1.55.

На удаление предложен уже более весомый коэффициент 2.95. Отсутствие красной карточки идет за 1.35.

Футбол
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
2
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«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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