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«Наполи» — «Кремонезе»: где смотреть матч серии А 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Кремонезе» 12 февраля 2023 года
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

12 февраля в 22-м туре серии А лидирующий «Наполи» примет дома «Кремонезе». Игра состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1» и на Setanta Sports 1 с 21.40 мск. Главный арбитр — Лука Массими.

Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Кремонезе

Лидер чемпионата Италии из Неаполя несется к скудетто, опережая «Интер» на 13 баллов. Неаполитанцы выиграли 18 матчей в этом сезоне серии А при двух ничьих и одном поражении. При этом у команды Хвичи Кварацхелии лучшая разница забитых и пропущенных в стране (51:15). Ни одна команда не забивает больше и не пропускает меньше, чем «Наполи».

«Кремонезе» — полный антипод лидеру. У него ноль побед в чемпионате и 13 поражений. Это «глухой» аутсайдер сезона, у которого всего восемь очков в 21 матче: до спасительного 17-го места целых 10 баллов.

Поэтому аналитики букмекерских компаний видят безоговорочным фаворитом «Наполи» и предлагают на его победу котировку 1.19, это примерно 84% вероятности исхода. Шансы аутсайдера оценены скромными 5% (17.0). Ничья тоже станет сенсацией: коэффициент на нее 7.90, или 12%.

Но есть нюанс: из пяти последних матчей «Наполи» выиграл у «Кремонезе» лишь один, а еще четырежды сыграл вничью. Причем последняя встреча в 1/8 Кубка Италии-2022/23 закончилась для «Наполи» поражением в серии пенальти (4:5).

Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча — на это выставлен коэффициент 2.18.

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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.46. Тотал больше 3.5 — в 2.18. Тотал меньше 3.5 — в 1.73.

«Кремонезе» — вторая среди самых фолящих команд серии А (13.1 нарушения в среднем за матч). А «Наполи» на второй позиции по заработанным пенальти (шесть), больше получила только «Аталанта» (восемь). В связи с этим логично предположить, что в игре с высокой долей вероятности будет 11-метровый: котировка на это событие — 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кремонезе
ФК Наполи
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«Ювентус» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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