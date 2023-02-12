«Наполи» — «Кремонезе»: где смотреть матч серии А 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
12 февраля в 22-м туре серии А лидирующий «Наполи» примет дома «Кремонезе». Игра состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1» и на Setanta Sports 1 с 21.40 мск. Главный арбитр — Лука Массими.
Лидер чемпионата Италии из Неаполя несется к скудетто, опережая «Интер» на 13 баллов. Неаполитанцы выиграли 18 матчей в этом сезоне серии А при двух ничьих и одном поражении. При этом у команды Хвичи Кварацхелии лучшая разница забитых и пропущенных в стране (51:15). Ни одна команда не забивает больше и не пропускает меньше, чем «Наполи».
«Кремонезе» — полный антипод лидеру. У него ноль побед в чемпионате и 13 поражений. Это «глухой» аутсайдер сезона, у которого всего восемь очков в 21 матче: до спасительного 17-го места целых 10 баллов.
Поэтому аналитики букмекерских компаний видят безоговорочным фаворитом «Наполи» и предлагают на его победу котировку 1.19, это примерно 84% вероятности исхода. Шансы аутсайдера оценены скромными 5% (17.0). Ничья тоже станет сенсацией: коэффициент на нее 7.90, или 12%.
Но есть нюанс: из пяти последних матчей «Наполи» выиграл у «Кремонезе» лишь один, а еще четырежды сыграл вничью. Причем последняя встреча в 1/8 Кубка Италии-2022/23 закончилась для «Наполи» поражением в серии пенальти (4:5).
Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча — на это выставлен коэффициент 2.18.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.46. Тотал больше 3.5 — в 2.18. Тотал меньше 3.5 — в 1.73.
«Кремонезе» — вторая среди самых фолящих команд серии А (13.1 нарушения в среднем за матч). А «Наполи» на второй позиции по заработанным пенальти (шесть), больше получила только «Аталанта» (восемь). В связи с этим логично предположить, что в игре с высокой долей вероятности будет 11-метровый: котировка на это событие — 2.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2