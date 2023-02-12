12 февраля в 22-м туре серии А лидирующий «Наполи» примет дома «Кремонезе». Игра состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1» и на Setanta Sports 1 с 21.40 мск. Главный арбитр — Лука Массими.

Лидер чемпионата Италии из Неаполя несется к скудетто, опережая «Интер» на 13 баллов. Неаполитанцы выиграли 18 матчей в этом сезоне серии А при двух ничьих и одном поражении. При этом у команды Хвичи Кварацхелии лучшая разница забитых и пропущенных в стране (51:15). Ни одна команда не забивает больше и не пропускает меньше, чем «Наполи».

«Кремонезе» — полный антипод лидеру. У него ноль побед в чемпионате и 13 поражений. Это «глухой» аутсайдер сезона, у которого всего восемь очков в 21 матче: до спасительного 17-го места целых 10 баллов.

Поэтому аналитики букмекерских компаний видят безоговорочным фаворитом «Наполи» и предлагают на его победу котировку 1.19, это примерно 84% вероятности исхода. Шансы аутсайдера оценены скромными 5% (17.0). Ничья тоже станет сенсацией: коэффициент на нее 7.90, или 12%.

Но есть нюанс: из пяти последних матчей «Наполи» выиграл у «Кремонезе» лишь один, а еще четырежды сыграл вничью. Причем последняя встреча в 1/8 Кубка Италии-2022/23 закончилась для «Наполи» поражением в серии пенальти (4:5).

Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча — на это выставлен коэффициент 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.46. Тотал больше 3.5 — в 2.18. Тотал меньше 3.5 — в 1.73.

«Кремонезе» — вторая среди самых фолящих команд серии А (13.1 нарушения в среднем за матч). А «Наполи» на второй позиции по заработанным пенальти (шесть), больше получила только «Аталанта» (восемь). В связи с этим логично предположить, что в игре с высокой долей вероятности будет 11-метровый: котировка на это событие — 2.60.