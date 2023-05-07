7 мая «МЮ» приедет в гости к «Вест Хэму» в 35-м туре чемпионата Англии. Команды встретятся на стадионе «Лондон». Судья Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. АПЛ в России официально не показывают.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами гостей. На успех «красных дьяволов» дан коэффициент 2.12, что соответствует 46% вероятности результата. Триумф «молотков» идет за 3.43 (28%), ничья доступна за 3.68 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 3680 рублей, если команды не определят победителя.

«Вест Хэм» проиграл «МЮ» в АПЛ пять поединков подряд. Верите, что на этот раз коллектив Дэвида Мойеса не уступит? На это событие можно поставить за 1.77.

В последней очной встрече соперники оформили четыре мяча. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.

«Молотки» забили в 12 из 14 прошлых матчей, а «красные дьяволы» — в пяти из шести. Обмен точными выстрелами оценили в 1.58, обратный рынок — за 2.41.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него в Olimpbet представили котировку 6.77.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Молотки» уступили в трех турах АПЛ подряд, пропустив минимум дважды. Парни Мойеса опустились на 15-е место и зависли в четырех очках от зоны вылета. При родных фанатах лондонцы в целом по сезону выступали лучше, набрав 22 из 34 очков. Но три предыдущих матча дома прошли без побед — ничья и два поражения. При этом «Вест Хэм» забил в восьми поединках на своем поле подряд.

«МЮ» плох на выезде — не выиграл в шести из восьми недавних встреч, а суммарно в чемпионате заработал в гостях лишь 24 очка (39 дома). В последнем визите к «Брайтону» манкунианцы тоже уступили, еще и всухую (0:1). Кстати, в 10 из 11 прошлых игр ребят Эрика тен Хага забивала только одна команда.

Оба соперника на спаде. «Вест Хэм» не может победить даже дома, а «МЮ» не радует на выездах. В результате лондонцы вряд ли снесут неплохую оборону гостей, а «дьяволы» не найдут сил на шоу в атаке при чужих фанатах.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.80.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей