Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 7 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 7 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

7 мая «МЮ» приедет в гости к «Вест Хэму» в 35-м туре чемпионата Англии. Команды встретятся на стадионе «Лондон». Судья Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. АПЛ в России официально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
07 мая, 21:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами гостей. На успех «красных дьяволов» дан коэффициент 2.12, что соответствует 46% вероятности результата. Триумф «молотков» идет за 3.43 (28%), ничья доступна за 3.68 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 3680 рублей, если команды не определят победителя.

«Вест Хэм» проиграл «МЮ» в АПЛ пять поединков подряд. Верите, что на этот раз коллектив Дэвида Мойеса не уступит? На это событие можно поставить за 1.77.

В последней очной встрече соперники оформили четыре мяча. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.

«Молотки» забили в 12 из 14 прошлых матчей, а «красные дьяволы» — в пяти из шести. Обмен точными выстрелами оценили в 1.58, обратный рынок — за 2.41.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него в Olimpbet представили котировку 6.77.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Ньюкасл» — «Арсенал»: Артета окончательно лишится шансов на чемпионство

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Молотки» уступили в трех турах АПЛ подряд, пропустив минимум дважды. Парни Мойеса опустились на 15-е место и зависли в четырех очках от зоны вылета. При родных фанатах лондонцы в целом по сезону выступали лучше, набрав 22 из 34 очков. Но три предыдущих матча дома прошли без побед — ничья и два поражения. При этом «Вест Хэм» забил в восьми поединках на своем поле подряд.

«МЮ» плох на выезде — не выиграл в шести из восьми недавних встреч, а суммарно в чемпионате заработал в гостях лишь 24 очка (39 дома). В последнем визите к «Брайтону» манкунианцы тоже уступили, еще и всухую (0:1). Кстати, в 10 из 11 прошлых игр ребят Эрика тен Хага забивала только одна команда.

Оба соперника на спаде. «Вест Хэм» не может победить даже дома, а «МЮ» не радует на выездах. В результате лондонцы вряд ли снесут неплохую оборону гостей, а «дьяволы» не найдут сил на шоу в атаке при чужих фанатах.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.80.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2023 года

«Зенит» — «Спартак»: боязнь ошибки приведет арбитра к экрану ВАР
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости