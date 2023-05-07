«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 7 мая 2023 года
7 мая «МЮ» приедет в гости к «Вест Хэму» в 35-м туре чемпионата Англии. Команды встретятся на стадионе «Лондон». Судья Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. АПЛ в России официально не показывают.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами гостей. На успех «красных дьяволов» дан коэффициент 2.12, что соответствует 46% вероятности результата. Триумф «молотков» идет за 3.43 (28%), ничья доступна за 3.68 (26%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 3680 рублей, если команды не определят победителя.
«Вест Хэм» проиграл «МЮ» в АПЛ пять поединков подряд. Верите, что на этот раз коллектив Дэвида Мойеса не уступит? На это событие можно поставить за 1.77.
В последней очной встрече соперники оформили четыре мяча. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.
«Молотки» забили в 12 из 14 прошлых матчей, а «красные дьяволы» — в пяти из шести. Обмен точными выстрелами оценили в 1.58, обратный рынок — за 2.41.
Наиболее вероятный счет — 1:1. На него в Olimpbet представили котировку 6.77.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
«Молотки» уступили в трех турах АПЛ подряд, пропустив минимум дважды. Парни Мойеса опустились на 15-е место и зависли в четырех очках от зоны вылета. При родных фанатах лондонцы в целом по сезону выступали лучше, набрав 22 из 34 очков. Но три предыдущих матча дома прошли без побед — ничья и два поражения. При этом «Вест Хэм» забил в восьми поединках на своем поле подряд.
«МЮ» плох на выезде — не выиграл в шести из восьми недавних встреч, а суммарно в чемпионате заработал в гостях лишь 24 очка (39 дома). В последнем визите к «Брайтону» манкунианцы тоже уступили, еще и всухую (0:1). Кстати, в 10 из 11 прошлых игр ребят Эрика тен Хага забивала только одна команда.
Оба соперника на спаде. «Вест Хэм» не может победить даже дома, а «МЮ» не радует на выездах. В результате лондонцы вряд ли снесут неплохую оборону гостей, а «дьяволы» не найдут сил на шоу в атаке при чужих фанатах.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5