Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Вегас» — «Флорида»: усилий Бобровского не хватит, чтобы спасти серию

Прогноз на финал НХЛ «Вегас» — «Флорида» 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images

14 июня состоится, возможно, заключительный матч сезона в НХЛ. В пятой игре финала Кубка Стэнли «Вегас» на «T-Мобайл Арене» сыграет с «Флоридой». Встреча начнется в 03.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет в серии пограничный — 3:1 в пользу «Голден Найтс».

Стефанос Циципас. Стефанос Циципас — Ришар Гаске: прогноз на матч ATP Штутгарт 14 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Вегас» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время выставлен коэффициент 2.03, вероятность этого исхода — приблизительно 49%. Ничья идет за 4.41 (21%), успех «Флориды» — за 3.28 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3280 рублей, а чистая прибыль составит 2280 рублей.

Вариант «Флорида» не уступит по итогам трех периодов" оценен в 1.79. Правда, гостям удалось это только в двух из последних семи игр против «Вегаса».

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.78, ТМ 5.5 — за 2.03.

Успех «Пантерз» с форой (+1.5) идет за 1.54. При этом выигрыш «Голден Найтс» с разницей в два и более гола предложено оформить за 2.43. В первых двух матчах серии команде из Невады удалось разгромить соперника 5:2 и 7:2.

Победу «Вегаса» с учетом овертайма можно взять за 1.58, успех «Флориды» — за 2.36.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао: прогноз на матч WTA Хертогенбос 14 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Флорида»

По итогам третьего матча показалось, что «Флорида» способна вернуться в борьбу за Кубок Стэнли, но эта оценка оказалась обманчивой. В четвертой игре «Вегас» довольно уверенно разобрался с соперником, несмотря на скользкий счет 3:2 — к концу второго периода «Голден Найтс» вели 3:0 и немного расслабились.

При счете 3:1 серия вернулась в Неваду, и здесь для «Вегаса» будет принципиально добить противника. В этот раз они вряд ли дадут слабину. Для «Флориды» же все печально: Бобровский не тащит, а статистика не в пользу его команды. На льду соперника «Пантерз» до сих пор ни разу не побеждали: уступили во всех семи матчах, шесть раз — в основное время.

Рекомендуемая ставка: победа «Вегаса» в матче за 1.58.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стефанос Циципас — Ришар Гаске: прогноз на матч ATP Штутгарт 14 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости