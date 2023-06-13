«Вегас» — «Флорида»: усилий Бобровского не хватит, чтобы спасти серию
14 июня состоится, возможно, заключительный матч сезона в НХЛ. В пятой игре финала Кубка Стэнли «Вегас» на «T-Мобайл Арене» сыграет с «Флоридой». Встреча начнется в 03.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет в серии пограничный — 3:1 в пользу «Голден Найтс».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Вегас» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время выставлен коэффициент 2.03, вероятность этого исхода — приблизительно 49%. Ничья идет за 4.41 (21%), успех «Флориды» — за 3.28 (30%).
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Вариант «Флорида» не уступит по итогам трех периодов" оценен в 1.79. Правда, гостям удалось это только в двух из последних семи игр против «Вегаса».
Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.78, ТМ 5.5 — за 2.03.
Успех «Пантерз» с форой (+1.5) идет за 1.54. При этом выигрыш «Голден Найтс» с разницей в два и более гола предложено оформить за 2.43. В первых двух матчах серии команде из Невады удалось разгромить соперника 5:2 и 7:2.
Победу «Вегаса» с учетом овертайма можно взять за 1.58, успех «Флориды» — за 2.36.
Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Флорида»
По итогам третьего матча показалось, что «Флорида» способна вернуться в борьбу за Кубок Стэнли, но эта оценка оказалась обманчивой. В четвертой игре «Вегас» довольно уверенно разобрался с соперником, несмотря на скользкий счет 3:2 — к концу второго периода «Голден Найтс» вели 3:0 и немного расслабились.
При счете 3:1 серия вернулась в Неваду, и здесь для «Вегаса» будет принципиально добить противника. В этот раз они вряд ли дадут слабину. Для «Флориды» же все печально: Бобровский не тащит, а статистика не в пользу его команды. На льду соперника «Пантерз» до сих пор ни разу не побеждали: уступили во всех семи матчах, шесть раз — в основное время.
Рекомендуемая ставка: победа «Вегаса» в матче за 1.58.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9