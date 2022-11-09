Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Питтсбурга»
10 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, соперник — «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», время начала — 3.30 мск. В России не показывают матчи НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей чуть больше шансов на победу: поставить на успех «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.23, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 4.50 (21%).
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Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона» в этом сезоне: за 14 матчей регулярки Александр наклепал 13 результативных действий. Россиянин отличался в семи последних встречах, в которых оформил 5+2 по системе «гол + пас». В прошлой игре с «Эдмонтон Ойлерз» нападающий забил и отдал голевую передачу на победную шайбу Евгения Кузнецова.
По мнению экспертов, Овечкин — наиболее вероятный бомбардир в составах обеих команд. Поставить на гол россиянина можно с коэффициентом 1.60. Рынок на то, что Александр не забьет, идет за 2.10.
Нападающий только в двух матчах сезона оформил больше одного результативного действия: с «Эдмонтоном» настрелял 1+1, против «Ванкувер Кэнакс» — 2+2. Тотал результативных баллов Овечкина больше 1.5 можно взять за 2.55, ТМ 1.5 — за 1.45.
Овечкин уже сильно отстал от лучших бомбардиров НХЛ этого сезона: Коннор Макдэвид — лидер лиги по набранным очкам — настрелял уже 27 баллов (13+14). При этом Александр борется за звание лучшего снайпера в истории НХЛ: забросил уже 788 шайб, у рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола. Поставить на то, что Овечкин побьет достижение канадца, можно с коэффициентом 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2