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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Питтсбурга»

Артемий Кутейников
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press

10 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, соперник — «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», время начала — 3.30 мск. В России не показывают матчи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей чуть больше шансов на победу: поставить на успех «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.23, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 4.50 (21%).

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Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона» в этом сезоне: за 14 матчей регулярки Александр наклепал 13 результативных действий. Россиянин отличался в семи последних встречах, в которых оформил 5+2 по системе «гол + пас». В прошлой игре с «Эдмонтон Ойлерз» нападающий забил и отдал голевую передачу на победную шайбу Евгения Кузнецова.

По мнению экспертов, Овечкин — наиболее вероятный бомбардир в составах обеих команд. Поставить на гол россиянина можно с коэффициентом 1.60. Рынок на то, что Александр не забьет, идет за 2.10.

Нападающий только в двух матчах сезона оформил больше одного результативного действия: с «Эдмонтоном» настрелял 1+1, против «Ванкувер Кэнакс» — 2+2. Тотал результативных баллов Овечкина больше 1.5 можно взять за 2.55, ТМ 1.5 — за 1.45.

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Овечкин уже сильно отстал от лучших бомбардиров НХЛ этого сезона: Коннор Макдэвид — лидер лиги по набранным очкам — настрелял уже 27 баллов (13+14). При этом Александр борется за звание лучшего снайпера в истории НХЛ: забросил уже 788 шайб, у рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола. Поставить на то, что Овечкин побьет достижение канадца, можно с коэффициентом 2.20.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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