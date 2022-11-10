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10 ноября, 11:15

«Реал» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 10 ноября 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Кадис» 10 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Тони Кроос («Реал»).
Фото Global Look Press

10 ноября «Реал» в игре 14-го тура чемпионата Испании встретится с соперником из зоны вылета — «Кадисом». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 14-й тур
10 нояб, 23:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Кадис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 17.0 (6%). Ничья идет за 7.90 (11%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев при благополучном исходе принесет 1190 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;

• разгром 4:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.70.

В прошлом туре «Реал» потерпел первое поражение в чемпионате: «Райо Вальекано» дома выиграл 3:2. До этого мадридцы не проигрывали 12 матчей, в которых только дважды потеряли очки. Считаете, что «Кадис» не уступит в предстоящей встрече? Поставить на этот рынок можно с коэффициентом 5.10.

«Реал» за 13 туров забил 31 мяч — второй результат в чемпионате, больше настреляла только «Барселона» (33), которая сыграла на один матч больше. «Кадис» же — худший в ла лиге по голам: за 13 туров оформил всего восемь мячей. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.20. «Обе забьют — нет» идет за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Кадис» 10 ноября 2022 года

Гости находятся на предпоследнем месте, но при этом за последние восемь туров проиграли лишь однажды. Но «Кадис» очень мало забивает — вообще не отличился в восьми турах из 13 и лишь дважды в сезоне оформил больше одного гола за матч. «Реал» же, несмотря на поражение в прошлом туре, показывает мощные результаты в ла лиге — оформил 10 побед за 13 туров и забил 31 мяч. «Бланкос» отличались в каждой игре сезона, а в чемпионате только в трех матчах забили меньше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.67.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кадис
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 6
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Локомотив

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