«Реал» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 10 ноября 2022 года
10 ноября «Реал» в игре 14-го тура чемпионата Испании встретится с соперником из зоны вылета — «Кадисом». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 17.0 (6%). Ничья идет за 7.90 (11%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев при благополучном исходе принесет 1190 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:
• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;
• разгром 4:0 — за 6.30;
• 3:0 — за 6.70.
В прошлом туре «Реал» потерпел первое поражение в чемпионате: «Райо Вальекано» дома выиграл 3:2. До этого мадридцы не проигрывали 12 матчей, в которых только дважды потеряли очки. Считаете, что «Кадис» не уступит в предстоящей встрече? Поставить на этот рынок можно с коэффициентом 5.10.
«Реал» за 13 туров забил 31 мяч — второй результат в чемпионате, больше настреляла только «Барселона» (33), которая сыграла на один матч больше. «Кадис» же — худший в ла лиге по голам: за 13 туров оформил всего восемь мячей. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.20. «Обе забьют — нет» идет за 1.67.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Кадис» 10 ноября 2022 года
Гости находятся на предпоследнем месте, но при этом за последние восемь туров проиграли лишь однажды. Но «Кадис» очень мало забивает — вообще не отличился в восьми турах из 13 и лишь дважды в сезоне оформил больше одного гола за матч. «Реал» же, несмотря на поражение в прошлом туре, показывает мощные результаты в ла лиге — оформил 10 побед за 13 туров и забил 31 мяч. «Бланкос» отличались в каждой игре сезона, а в чемпионате только в трех матчах забили меньше двух мячей.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2