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«Сассуоло» — «Рома»: где смотреть матч серии А 9 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

9 ноября в 14-м туре серии А схлестнутся «Сассуоло» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Мапеи», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Рома

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Рому». Поставить на победу гостей можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценили в 3.40 (29%), ничью — в 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Сассуоло» не уступит, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.47, Ф2(0) — за 1.58.

В последних десяти встречах «Рома» забивает в среднем 1.5 мяча за игру, «Сассуоло» 1.1. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.46, ИТБ2 (1.5) — в 1.78.

Эксперты не определились с вариантом «обе забьют». Поставить на него можно за 1.86, на обратный исход — за 1.94.

Жозе Моуринью. «Сассуоло» — «Рома»: Моуринью нужно исправляться после провала в дерби

«Сассуоло» не может забить уже два тура подряд. Думаете, серия продолжится? Поставьте на то, что хозяева не забьют за 2.75.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.90;

• 2:1 — за 8.50.

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ФК Рома
ФК Сассуоло
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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