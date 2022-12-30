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Сегодня, 13:15

«Вальядолид» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 30 декабря 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Реала».
Фото Global Look Press

30 декабря в 15-м туре ла лиги сыграют «Вальядолид» и мадридский «Реал». Игра начнется в 23.30 по московскому времени на стадионе «Хосе Соррилья», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Хосе Мунуэр Монтера.

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 23:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в «Реал». Поставить на команду можно за 1.52, это примерно 66%. Ничью оценили в 4.70 (19%), успех «Вальядолида» — в 6.50 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4700 рублей.

Если считаете, что «Вальядолид» не уступит, оформите ставку за 2.65.

Улучшить котировку на «Реал» или добавить шансов хозяевам можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.10, Ф2(-1) — за 1.79.

До перерыва на ЧМ в четырех из пяти матчей «Реала» было забито больше трех голов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.61.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Реала» за 7.70.

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Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Реал»

«Реал» отправил в Катар практически всех своих игроков, поэтому не смог нормально подготовиться к рестарту сезона. Но Карло Анчелотти повезло: первым клубом после перерыва на пути сливочных станет «Вальядолид» с 12-й строчки. Соперники королевского клуба играют дома не очень ярко, в шести из семи встреч на «Хосе Соррилье» было забито меньше трех голов. Если прибавить сюда уставшую после мундиаля команду «бланкос», напрашивается ставка на «низ».

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 мяча за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вальядолид
ФК Реал
0
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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2022 года

5 000 000 рублей получили победители акции «Ставка на миллион»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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