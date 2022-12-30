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Сегодня, 15:15

«Сельта» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 30 декабря 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Сельта» — «Севилья» 30 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Карлос Альварез, «Севилья».
Фото Global Look Press

30 декабря в матче 15-го тура сыграют «Сельта» и «Севилья». Игра начнется в 21.15 по московскому времени на стадионе «Балаидос». В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Севилья

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.20, это примерно 45% вероятности. Ничью оценили в 3.40 (29%), успех «Севильи» — в 3.50 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если вы считаете, что «Севилья» не уступит на выезде, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.58. Ф2(0) — за 2.50.

В семи из прошедших десяти встреч «Сельты» во всех турнирах прошла ставка «обе забьют». Взять такой вариант можно за 2.00.

Эксперты не верят в результативность встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили котировкой 2.22. Обратный исход доступен за 1.71.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Севилья»

И «Сельта», и «Севилья» без проблем прошли два раунда Кубка Испании, но в ла лиге дела у них грустные. Клуб из Виго не побеждал со 2 октября (серия без побед уже семь матчей), «Севилья» не радовалась в чемпионате с 15 октября (серия без побед — пять матчей). К тому же красно-белые уже вошли в зону вылета, а в одном очке от них на 17-м месте расположилась «Сельта». У команд дырявая оборона, обе пропустили уже 20+ мячей за 14 туров, и клубы наверняка огорчат друг друга в очной встрече.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Севилья
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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