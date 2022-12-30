«Сельта» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 30 декабря 2022 года
30 декабря в матче 15-го тура сыграют «Сельта» и «Севилья». Игра начнется в 21.15 по московскому времени на стадионе «Балаидос». В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.20, это примерно 45% вероятности. Ничью оценили в 3.40 (29%), успех «Севильи» — в 3.50 (26%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3400 рублей.
Если вы считаете, что «Севилья» не уступит на выезде, оформите ставку за 1.72.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.58. Ф2(0) — за 2.50.
В семи из прошедших десяти встреч «Сельты» во всех турнирах прошла ставка «обе забьют». Взять такой вариант можно за 2.00.
Эксперты не верят в результативность встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили котировкой 2.22. Обратный исход доступен за 1.71.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Севилья»
И «Сельта», и «Севилья» без проблем прошли два раунда Кубка Испании, но в ла лиге дела у них грустные. Клуб из Виго не побеждал со 2 октября (серия без побед уже семь матчей), «Севилья» не радовалась в чемпионате с 15 октября (серия без побед — пять матчей). К тому же красно-белые уже вошли в зону вылета, а в одном очке от них на 17-м месте расположилась «Сельта». У команд дырявая оборона, обе пропустили уже 20+ мячей за 14 туров, и клубы наверняка огорчат друг друга в очной встрече.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2