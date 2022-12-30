30 декабря в матче 15-го тура сыграют «Сельта» и «Севилья». Игра начнется в 21.15 по московскому времени на стадионе «Балаидос». В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.20, это примерно 45% вероятности. Ничью оценили в 3.40 (29%), успех «Севильи» — в 3.50 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если вы считаете, что «Севилья» не уступит на выезде, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.58. Ф2(0) — за 2.50.

В семи из прошедших десяти встреч «Сельты» во всех турнирах прошла ставка «обе забьют». Взять такой вариант можно за 2.00.

Эксперты не верят в результативность встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили котировкой 2.22. Обратный исход доступен за 1.71.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Севилья»

И «Сельта», и «Севилья» без проблем прошли два раунда Кубка Испании, но в ла лиге дела у них грустные. Клуб из Виго не побеждал со 2 октября (серия без побед уже семь матчей), «Севилья» не радовалась в чемпионате с 15 октября (серия без побед — пять матчей). К тому же красно-белые уже вошли в зону вылета, а в одном очке от них на 17-м месте расположилась «Сельта». У команд дырявая оборона, обе пропустили уже 20+ мячей за 14 туров, и клубы наверняка огорчат друг друга в очной встрече.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.