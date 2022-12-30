30 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ столкнутся ЦСКА и «Локомотив». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на «Арене-2000», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 19.15 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 1.98, это примерно 50% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.60 (27%), успех гостей — в 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в основное время в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что ярославцы не уступят в этом матче, оформите ставку за 1.77.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.45, Ф2(0) — за 2.75.

На триумф ЦСКА в игре с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 1.49, такой же результат у «Локо» предложен за 2.60.

Эксперты не ждут результативной встречи, тотал меньше 4.5 оценили в 1.81. Обратный исход — в 2.00.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.20.

Считаете, что кто-то из команд сумеет отличиться в меньшинстве? Котировка на линию — 6.00. Гол в пустые ворота идет за 4.40.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

«Локомотив» в этом сезоне сделал ставку не на зрелищность, а на надежность. Ярославцы пропускают меньше всех в КХЛ (83), но и забивают не на уровне (114). Последние четыре матча ЦСКА тоже не назвать результативными — ни разу не было заброшено больше четырех шайб. Если учесть статус игры, тогда точно можно ожидать «низ» в этом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 4.5 за 1.81.