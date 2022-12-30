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Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 30 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Ярослав Дыбленко, ЦСКА.
Фото Global Look Press

30 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ столкнутся ЦСКА и «Локомотив». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на «Арене-2000», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 19.15 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 1.98, это примерно 50% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.60 (27%), успех гостей — в 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в основное время в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что ярославцы не уступят в этом матче, оформите ставку за 1.77.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.45, Ф2(0) — за 2.75.

На триумф ЦСКА в игре с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 1.49, такой же результат у «Локо» предложен за 2.60.

Эксперты не ждут результативной встречи, тотал меньше 4.5 оценили в 1.81. Обратный исход — в 2.00.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.20.

Считаете, что кто-то из команд сумеет отличиться в меньшинстве? Котировка на линию — 6.00. Гол в пустые ворота идет за 4.40.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

«Локомотив» в этом сезоне сделал ставку не на зрелищность, а на надежность. Ярославцы пропускают меньше всех в КХЛ (83), но и забивают не на уровне (114). Последние четыре матча ЦСКА тоже не назвать результативными — ни разу не было заброшено больше четырех шайб. Если учесть статус игры, тогда точно можно ожидать «низ» в этом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 4.5 за 1.81.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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