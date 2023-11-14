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Сегодня, 16:15

PARI проведет LAN-турнир по CS2 в Белграде с призовым фондом 100 000 долларов

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Букмекерская компания PARI совместно с оператором киберспортивных соревнований RLG организует LAN-турнир по Counter-Strike 2 под названием PARI, PLEASE. Чемпионат в стилистике знаменитой игры в жанре головоломка Papers, please пройдет в столице Сербии Белграде.

В ивенте примут участие восемь коллективов, среди которых PARIVISION, Aurora и FURIA. Пять участников ивента входят в топ-30 рейтинга HLTV. Команды разыграют призовой фонд в размере 100 000 долларов.

Турнир пройдет с 16 по 20 ноября на Relog Arena. Чемпионат будет разделен на два этапа. Сначала команды сразятся в группах — два квартета по четыре коллектива. Все матчи этой стадии пройдут в формате best-of-3. Два лучших ростера из каждого квартета попадут в плей-офф. Решающий этап PARI, PLEASE будет проведен по системе Single-Elimination. Финальный поединок состоится в формате best-of-5.

Участники турнира:

Группа А

  • 9Pandas;
  • Movistar Riders;
  • MIBR;
  • BB Team.

Группа B

  • Aurora;
  • PARIVISION;
  • Eternal Fire;
  • FURIA.

PARI, PLEASE не первый крупный LAN-ивент, который организует PARI вместе с партнерами. В августе в Белграде проходил чемпионат Dunav Party, где восемь коллективов сражались за призовой фонд в размере 50 000 долларов. Победителем ивента стала Team Spirit.

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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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