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Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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6 августа в Санкт-Петербурге состоится битва двух столиц — «Зенит» сыграет с «Динамо». Игра пройдет на «Газпром Арене», начало — в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире с 18.30 мск ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.

«Зенит» — фаворит котировок в букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выплату в 4620 рублей.

Вариант Х2 оценен в 2.49. В прошлом сезоне динамовцы не уступили только в одном из трех очных матчей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.

На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.

Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу питерцев за 7.50.

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«Балтика» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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