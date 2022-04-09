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«Урал» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 10 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский, «Крылья Советов».

10 апреля «Урал» получит шанс добыть первую победу в 2022 году и отойти от зоны прямого вылета. Екатеринбуржцы в игре 24-го тура на стадионе «Екатеринбург Арена» примут «Крылья Советов», которые проиграли в чемпионате дважды подряд. Матч начнется в 12.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет очевидного фаворита, и вероятность каждого исхода практически равна. Победа хозяев оценена коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности), гостей — 2.70 (36%). Самая большая котировка на ничью — 3.10 (31%).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Ставка 1000 рублей на ничью принесет ее автору 3100 рублей выигрыша.

Аналитики с трудом представляют, что кто-то из команд забьет хотя бы два мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за солидные 3.10, гостей — за 3.00.

Шанс, что отличатся сразу обе команды, оценен в 2.20, обратная линия — в 1.67.

При этом коэффициент на общий тотал больше 1.5 гола составляет приятные 1.52, меньше — 2.55. А вот тотал больше трех мячей доступен уже за солидные 4.10: можно рискнуть, тем более вы получите возврат, если команды занесут три, а не четыре.

Самым вероятным исходом матча оказалась ничья 1:1: ее можно взять за 5.80. Победа «Крыльев» 1:0 котируется за 6.10, успех «Урала» с таким же счетом — за 6.40.

Паоло Ваноли, &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» — «Арсенал»: близкая зона вылета взбодрит команду Ваноли

«Пенальти будет» можно оформить с коэффициентом 2.35, «не будет» — 1.55.

В красную карточку верят чуть меньше, чем в 11-метровый. Удаление в этом матче идет за 2.95, его отсутствие — за 1.35.

Для развлечения можно взять необычную линию. Например, «оба тайма выиграют разные команды» — за 5.80.

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«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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