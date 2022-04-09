«Урал» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
10 апреля «Урал» получит шанс добыть первую победу в 2022 году и отойти от зоны прямого вылета. Екатеринбуржцы в игре 24-го тура на стадионе «Екатеринбург Арена» примут «Крылья Советов», которые проиграли в чемпионате дважды подряд. Матч начнется в 12.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет очевидного фаворита, и вероятность каждого исхода практически равна. Победа хозяев оценена коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности), гостей — 2.70 (36%). Самая большая котировка на ничью — 3.10 (31%).
Ставка 1000 рублей на ничью принесет ее автору 3100 рублей выигрыша.
Аналитики с трудом представляют, что кто-то из команд забьет хотя бы два мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за солидные 3.10, гостей — за 3.00.
Шанс, что отличатся сразу обе команды, оценен в 2.20, обратная линия — в 1.67.
При этом коэффициент на общий тотал больше 1.5 гола составляет приятные 1.52, меньше — 2.55. А вот тотал больше трех мячей доступен уже за солидные 4.10: можно рискнуть, тем более вы получите возврат, если команды занесут три, а не четыре.
Самым вероятным исходом матча оказалась ничья 1:1: ее можно взять за 5.80. Победа «Крыльев» 1:0 котируется за 6.10, успех «Урала» с таким же счетом — за 6.40.
«Пенальти будет» можно оформить с коэффициентом 2.35, «не будет» — 1.55.
В красную карточку верят чуть меньше, чем в 11-метровый. Удаление в этом матче идет за 2.95, его отсутствие — за 1.35.
Для развлечения можно взять необычную линию. Например, «оба тайма выиграют разные команды» — за 5.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0