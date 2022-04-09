10 апреля «Урал» получит шанс добыть первую победу в 2022 году и отойти от зоны прямого вылета. Екатеринбуржцы в игре 24-го тура на стадионе «Екатеринбург Арена» примут «Крылья Советов», которые проиграли в чемпионате дважды подряд. Матч начнется в 12.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет очевидного фаворита, и вероятность каждого исхода практически равна. Победа хозяев оценена коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности), гостей — 2.70 (36%). Самая большая котировка на ничью — 3.10 (31%).

Ставка 1000 рублей на ничью принесет ее автору 3100 рублей выигрыша.

Аналитики с трудом представляют, что кто-то из команд забьет хотя бы два мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за солидные 3.10, гостей — за 3.00.

Шанс, что отличатся сразу обе команды, оценен в 2.20, обратная линия — в 1.67.

При этом коэффициент на общий тотал больше 1.5 гола составляет приятные 1.52, меньше — 2.55. А вот тотал больше трех мячей доступен уже за солидные 4.10: можно рискнуть, тем более вы получите возврат, если команды занесут три, а не четыре.

Самым вероятным исходом матча оказалась ничья 1:1: ее можно взять за 5.80. Победа «Крыльев» 1:0 котируется за 6.10, успех «Урала» с таким же счетом — за 6.40.

«Пенальти будет» можно оформить с коэффициентом 2.35, «не будет» — 1.55.

В красную карточку верят чуть меньше, чем в 11-метровый. Удаление в этом матче идет за 2.95, его отсутствие — за 1.35.

Для развлечения можно взять необычную линию. Например, «оба тайма выиграют разные команды» — за 5.80.