В ближайшие выходные, 9 апреля, лидер чемпионата России «Зенит» в матче 24-го тура сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча начнется со свистка арбитра Алексея Матюнина в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ахмат Арена». В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что фаворитом встречи должен быть «Зенит». На победу действующих чемпионов страны можно поставить с коэффициентом 1.70 (58% вероятности). Если считаете, что у «Ахмата» есть шансы на три очка, то берите хозяев за котировку 5.20 (19%). Но даже ничья считается более вероятным исходом за коэффициент 3.90 (23%).

Кстати, если поставить на мирный исход встречи, то можно волшебным образом превратить 1000 рублей в 3900.

Если не можете выбрать между победой «Ахмата» и ничьей, тогда поставьте на непоражение хозяев — коэффициент 2.23 вполне этому способствует.

Малком и Дзюба будут весь матч проникать в штрафную соперника в надежде забить с игры или хотя бы с пенальти. На то, что они или другие игроки на поле добьются своего и заработают 11-метровый, можно поставить за 2.23.

Немного выше котируется возможное удаление — на него выставлен коэффициент 2.86. Но можно сделать ставку еще круче: на удаление в первом тайме за 11.0 или во втором — за 3.20.

Три наиболее вероятных счета по итогам игры — в пользу гостей. На победу «Зенита» 0:1 можно поставить за 6.30, на 0:2 — 7.10, на 1:2 — 8.00.