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Сегодня, 17:15

«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ Ахмат" — «Зенит» 9 апреля 2022
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба, «Зенит».
Фото Global Look Press

В ближайшие выходные, 9 апреля, лидер чемпионата России «Зенит» в матче 24-го тура сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча начнется со свистка арбитра Алексея Матюнина в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ахмат Арена». В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что фаворитом встречи должен быть «Зенит». На победу действующих чемпионов страны можно поставить с коэффициентом 1.70 (58% вероятности). Если считаете, что у «Ахмата» есть шансы на три очка, то берите хозяев за котировку 5.20 (19%). Но даже ничья считается более вероятным исходом за коэффициент 3.90 (23%).

Кстати, если поставить на мирный исход встречи, то можно волшебным образом превратить 1000 рублей в 3900.

Если не можете выбрать между победой «Ахмата» и ничьей, тогда поставьте на непоражение хозяев — коэффициент 2.23 вполне этому способствует.

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Малком и Дзюба будут весь матч проникать в штрафную соперника в надежде забить с игры или хотя бы с пенальти. На то, что они или другие игроки на поле добьются своего и заработают 11-метровый, можно поставить за 2.23.

Немного выше котируется возможное удаление — на него выставлен коэффициент 2.86. Но можно сделать ставку еще круче: на удаление в первом тайме за 11.0 или во втором — за 3.20.

Три наиболее вероятных счета по итогам игры — в пользу гостей. На победу «Зенита» 0:1 можно поставить за 6.30, на 0:2 — 7.10, на 1:2 — 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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