«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2023 года
15 апреля «Урал» и ЦСКА встретятся в рамках 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.15 мск.
Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Успех екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.63 (26%). Ничья идет за чуть меньшие 3.48 (27%).
Считаете, что москвичи оправдают статус фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 2120 рублей.
У «Урала» прервалась великолепная серия из 16 матчей без поражений во всех турнирах. При этом в Кубке России команда Виктора Гончаренко продолжает неплохо выступать и прошла «Спартак», но в чемпионате уступила трижды подряд. Поставить на то, что в предстоящей схватке хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.76.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.00;
• победа ЦСКА 1:0 — за 7.00;
• ничья 0:0 — за 7.50.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.77. Московский матч между командами в первом туре чемпионата закончился победой армейцев (2:0).
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА
Екатеринбуржцы показывают неплохой футбол при Викторе Гончаренко и почти не проигрывают: до трех подряд неудач в последних турах РПЛ не уступали никому на протяжении 16 игр во всех турнирах. Но между проигрышами «Зениту» и «Ахмату» в РПЛ «Урал» разделался с мощным «Спартаком» (2:1) в Кубке России. С ЦСКА в этом сезоне «шмели» встречались уже три раза и единственное непоражение оформили как раз на домашнем стадионе в Кубке (0:0, 5:4 пен.).
Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет" за 1.76.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4