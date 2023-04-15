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«Торпедо» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак» 15 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

15 апреля в 23-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Спартак» сыграет на выезде с «Торпедо». Встреча пройдет на стадионе им. Эдуарда Стрельцова и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее с 18.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит игру арбитр из Москвы Павел Шадыханов.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Спартак

Букмекерская компания Olimpbet отдала серьезное предпочтение «Спартаку». На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.38 (18%), успех «Торпедо» — за 8.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, в случае их неожиданного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.

«Спартак» обыграл «Торпедо» в четырех последних матчах, но две крайние встречи получились упорными и завершились со счетом 1:0. Если верите, что на этот раз автозаводцы зацепят хотя бы ничью, возьмите вариант 1Х за 3.28.

Или подстрахуйте команду Жозепа Клотета с помощью форы (+1.5) гола за 1.85. К слову, Ф2(-1.5) идет за 2.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.32.

«Спартак» обменялся голами с соперниками в шести случаях из девяти после возобновления сезона. Вариант «обе забьют» доступен за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.

Четыре наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве красно-белых:

  • их успех 2:0 оценен в 6.19;

  • 1:0 — в 7.12;

  • 2:1 и 3:0 — в 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Спартак»

«Спартак» находится в непростом положении: команда Абаскаля не знает побед в пяти матчах подряд во всех турнирах. В последнем туре РПЛ красно-белых от поражения в игре с «Динамо» спас лишь сомнительный пенальти в конце встречи. А последний успех с преимуществом в два гола случился аж в конце февраля в матче на Кубок против «Локомотива» (4:2).

«Торпедо» добыло две победы в трех играх, и даже поражение от «Ростова» в предпоследнем туре получилось минимальным (1:2). В целом разгромно автозаводцы не уступают уже на протяжении пяти матчей. А в двух предыдущих очных со «Спартаком» проиграли всего 0:1.

Не стоит забывать, что у красно-белых не будет Промеса и Соболева, а значит, атакующий потенциал снизится. Вероятно, это поможет хозяевам если уступить, то сделать это некрупно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.85.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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