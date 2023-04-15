«Торпедо» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2023 года
15 апреля в 23-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Спартак» сыграет на выезде с «Торпедо». Встреча пройдет на стадионе им. Эдуарда Стрельцова и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее с 18.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит игру арбитр из Москвы Павел Шадыханов.
Букмекерская компания Olimpbet отдала серьезное предпочтение «Спартаку». На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.38 (18%), успех «Торпедо» — за 8.50 (10%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев, в случае их неожиданного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.
«Спартак» обыграл «Торпедо» в четырех последних матчах, но две крайние встречи получились упорными и завершились со счетом 1:0. Если верите, что на этот раз автозаводцы зацепят хотя бы ничью, возьмите вариант 1Х за 3.28.
Или подстрахуйте команду Жозепа Клотета с помощью форы (+1.5) гола за 1.85. К слову, Ф2(-1.5) идет за 2.00.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.32.
«Спартак» обменялся голами с соперниками в шести случаях из девяти после возобновления сезона. Вариант «обе забьют» доступен за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.
Четыре наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве красно-белых:
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Спартак»
«Спартак» находится в непростом положении: команда Абаскаля не знает побед в пяти матчах подряд во всех турнирах. В последнем туре РПЛ красно-белых от поражения в игре с «Динамо» спас лишь сомнительный пенальти в конце встречи. А последний успех с преимуществом в два гола случился аж в конце февраля в матче на Кубок против «Локомотива» (4:2).
«Торпедо» добыло две победы в трех играх, и даже поражение от «Ростова» в предпоследнем туре получилось минимальным (1:2). В целом разгромно автозаводцы не уступают уже на протяжении пяти матчей. А в двух предыдущих очных со «Спартаком» проиграли всего 0:1.
Не стоит забывать, что у красно-белых не будет Промеса и Соболева, а значит, атакующий потенциал снизится. Вероятно, это поможет хозяевам если уступить, то сделать это некрупно.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4