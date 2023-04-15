Андрей Рублев — Тэйлор Фритц: битва русского и американца будет горячей
14 апреля российский теннисист Андрей Рублев постарается выйти в финал престижного турнира — «мастерса» в Монте-Карло. Его соперником по матчу 1/2 будет американец Тэйлор Фритц. Игра начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Фритца.
Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на успех. Взять победу Рублева можно за 1.93, его противника — за 1.92. Оба варианта оценены 50% вероятности.
Ставка в 1000 рублей на американца в случае его триумфа принесет выплату в 1920 рублей.
Аналитики прогнозируют, что игра получится достаточно упорной: тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 22.5 — в 2.02.
На то, что Рублев выиграет больше 12.5 гейма, котировка — 1.86. На Фритца коэффициент чуточку меньше — 1.84.
Успех Андрея с форой (+2.5) гейма идет за 1.60, выигрыш Тэйлора с форой (-2.5) — за 2.39. В последних трех очных матчах американец победил россиянина с разницей в три и более гейма.
Считаете, что игра завершится в двух партиях? Котировка на это — 1.65. На три сета в матче можно поставить за 2.10.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Тэйлор Фритц
За последние два года Фритц трижды лишил Рублева возможности побороться за трофей на «мастерсах»: он поочередно обыграл его на тысячниках в Париже, в Индиан-Уэллсе и в Цинциннати. Можно сказать, что Тэйлор — неудобный для Андрея соперник: счет личных встреч у них 4:2 в пользу американца, а обе победы россиянин добыл на относительно некрупных турнирах — в Дубае и на молодежном Итоговом в 2018-м. При этом теннисисты никогда не встречались на грунте.
С одной стороны, Рублеву это покрытие подходит больше. На глине он выиграл три турнира уровня ATP, в то время как у Фритца нет ни одного подобного успеха. Однако американец в Монте-Карло показывает шикарный теннис, благодаря которому прошел трех очень непростых соперников: Вавринку, Лехечку и Циципаса. Грек, на минуточку, прошлогодний победитель турнира.
Номинально преимущество на песке должно быть у Рублева, но форма Фритца, помноженная на его превосходство в личных встречах, делает выбор очень тяжелым — маятник может качнуться в любую сторону. Поэтому делаю выбор в пользу упорного матча — не верится, что один из теннисистов легко отдаст путевку в финал.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.84.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4