Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Андрей Рублев — Тэйлор Фритц: битва русского и американца будет горячей

Прогноз на матч ATP Монте-Карло Андрей Рублев — Тэйлор Фритц 14 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

14 апреля российский теннисист Андрей Рублев постарается выйти в финал престижного турнира — «мастерса» в Монте-Карло. Его соперником по матчу 1/2 будет американец Тэйлор Фритц. Игра начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Фритца.

&laquo;Спартак&raquo;. «Торпедо» — «Спартак»: Абаскаль даже без Промеса поймает на крючок обитателя дна таблицы

Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на успех. Взять победу Рублева можно за 1.93, его противника — за 1.92. Оба варианта оценены 50% вероятности.

Ставка в 1000 рублей на американца в случае его триумфа принесет выплату в 1920 рублей.

Аналитики прогнозируют, что игра получится достаточно упорной: тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 22.5 — в 2.02.

На то, что Рублев выиграет больше 12.5 гейма, котировка — 1.86. На Фритца коэффициент чуточку меньше — 1.84.

Успех Андрея с форой (+2.5) гейма идет за 1.60, выигрыш Тэйлора с форой (-2.5) — за 2.39. В последних трех очных матчах американец победил россиянина с разницей в три и более гейма.

Считаете, что игра завершится в двух партиях? Котировка на это — 1.65. На три сета в матче можно поставить за 2.10.

&laquo;Зенит&raquo;. «Ростов» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Рио-де-Жанейро в гостях у Карпина

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Тэйлор Фритц

За последние два года Фритц трижды лишил Рублева возможности побороться за трофей на «мастерсах»: он поочередно обыграл его на тысячниках в Париже, в Индиан-Уэллсе и в Цинциннати. Можно сказать, что Тэйлор — неудобный для Андрея соперник: счет личных встреч у них 4:2 в пользу американца, а обе победы россиянин добыл на относительно некрупных турнирах — в Дубае и на молодежном Итоговом в 2018-м. При этом теннисисты никогда не встречались на грунте.

С одной стороны, Рублеву это покрытие подходит больше. На глине он выиграл три турнира уровня ATP, в то время как у Фритца нет ни одного подобного успеха. Однако американец в Монте-Карло показывает шикарный теннис, благодаря которому прошел трех очень непростых соперников: Вавринку, Лехечку и Циципаса. Грек, на минуточку, прошлогодний победитель турнира.

Номинально преимущество на песке должно быть у Рублева, но форма Фритца, помноженная на его превосходство в личных встречах, делает выбор очень тяжелым — маятник может качнуться в любую сторону. Поэтому делаю выбор в пользу упорного матча — не верится, что один из теннисистов легко отдаст путевку в финал.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.84.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
0
Читайте также
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2023 года

«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 15 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости