Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

УНИКС — ЦСКА: прогноз на матч Евролиги 28 января 2022 года

Прогноз на матч Евролиги УНИКС — ЦСКА
Егор Сергеев
Мариус Григонис.
Фото ПБК ЦСКА, Instagram

28 января 2022 года в 23-м туре регулярного сезона Евролиги УНИКС примет ЦСКА. Матч между ними пройдет в Казани на арене «Баскет Холл», начало — в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Райан Бейдер. Райан Бейдер — Валентин Молдавский: экс-милиционер отомстит за Емельяненко и заберет титул

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.70 — это примерно 56% вероятности. Успех УНИКСа оценивается котировкой 2.15 (44%).

Вероятность ничьи в основное время встречи оценивается коэффициентом 13.0.

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 13 000 рублей в случае овертайма в матче.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

· Ф1(+2.5) идет за 1.90, и Ф2(-1.5) — за 1.90;

· Ф1(+3.5) идет за 1.76, а Ф2(-3.5) — за 2.00;

· Ф1(+4.5) идет за 1.65, а Ф2(-4.5) — за 2.15.

Тотал очков больше 154.5 доступен за 1.90, как и ТМ 154.5.

Шансы УНИКСа набрать минимум 76 очков оцениваются котировкой 1.81.

Уверены, что ЦСКА наберет минимум 79 очков в матче? ИТБ2 (78.5) доступен за 1.87.

Поставить на чет или нечет тотала очков в матче можно с одинаковым коэффициентом 1.90.

Прогнозы на спорт
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чили — Аргентина: где смотреть матч 28 января онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости