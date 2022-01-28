28 января 2022 года в 23-м туре регулярного сезона Евролиги УНИКС примет ЦСКА. Матч между ними пройдет в Казани на арене «Баскет Холл», начало — в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.70 — это примерно 56% вероятности. Успех УНИКСа оценивается котировкой 2.15 (44%).

Вероятность ничьи в основное время встречи оценивается коэффициентом 13.0.

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 13 000 рублей в случае овертайма в матче.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

· Ф1(+2.5) идет за 1.90, и Ф2(-1.5) — за 1.90;

· Ф1(+3.5) идет за 1.76, а Ф2(-3.5) — за 2.00;

· Ф1(+4.5) идет за 1.65, а Ф2(-4.5) — за 2.15.

Тотал очков больше 154.5 доступен за 1.90, как и ТМ 154.5.

Шансы УНИКСа набрать минимум 76 очков оцениваются котировкой 1.81.

Уверены, что ЦСКА наберет минимум 79 очков в матче? ИТБ2 (78.5) доступен за 1.87.

Поставить на чет или нечет тотала очков в матче можно с одинаковым коэффициентом 1.90.