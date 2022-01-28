Россиянин идет на серии из шести побед.

В ночь с 29 на 30 января пройдет турнир Bellator 273, на котором подерутся Райан Бейдер и Валентин Молдавский. Бой состоится на арене «Футпринт-центр» в Финиксе, штат Аризона, США. Начало поединка — в 06.00.

Бой между американцем и россиянином — главное событие вечера. Бейдер постарается защитить чемпионский пояс в тяжелом весе от претензий на него со стороны Молдавского — обладателя временного титула.

Валентином в предстоящем поединке может двигать не только тяга к титулу, но и желание отомстить за своего учителя Федора Емельяненко. В 2019 году Райан нокаутировал Последнего Императора в финале «Гран-при» в тяжелом весе.

С тех пор отомстить за Емельяненко успел Вадим Немков, отобравший у американца чемпионский пояс полутяжелого веса.

Валентин Молдавский

Молдавский — фаворит боя, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Валентина можно за 1.31 — это примерно 72% вероятности. При ставке в 1 000 рублей на россиянина можно выиграть 1 310 рублей в случае его успеха.

Молдавский — временный чемпион Bellator в тяжелом весе. Он родился в Украине, где в 17 лет увлекся боевым самбо. Валентин — многократный чемпион Украины в этом виде единоборств, а также бронзовый призер чемпионата Европы.

В 2014-м, когда на Украине возник политический кризис, Молдавский перешел в сборную России. В тот же год он выиграл чемпионат Европы, а чуть позже присоединился к команде Федора Емельяненко. Таким образом, смешанными единоборствами на профессиональном уровне Валентин занимается с 2015-го.

29-летний спортсмен провел 12 боев в карьере — 11 побед и поражение. Чаще всего он добивался успеха решением судей — семь раз. К предстоящему поединку Молдавский подходит на серии из шести выигрышей.

Последний раз Валентин выходил на ринг в июне 2021 года. Тогда россиянин победил Тимоти Джонсона единогласным решением, в результате чего стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Любопытная деталь: в прошлом Молдавский получал образование в направлении криминальной милиции.

Райан Бейдер

Аналитики букмекерской компании оценили шансы Бейдера на победу коэффициентом 3.50 — это примерно 27% вероятности. При ставке в 1 000 рублей на Райана можно выиграть 3 500 рублей в случае успеха американца.

Бейдер по прозвищу Дарт — действующий обладатель титула Bellator в тяжелом весе и экс-чемпион в полутяжелом весе. Ранее выступал в UFC. За всю карьеру у Райана накопилось 36 боев на профессиональном уровне.

Рекорд 38-летнего американца — 28 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой. Чаще всего он брал верх над соперниками решением судей — 13 раз.

Последний бой Бейдер провел в октябре 2021 года против Кори Андерсона в полуфинале «Гран-при» Bellator — Райан проиграл техническим нокаутом.

Возможна ли ничья?

До сих пор в карьере бойцов не было места поединкам с ничейными исходами. Может ли эта серия прерваться?

Аналитики букмекерской компании оценили шансы предстоящего поединка завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это примерно 1% вероятности.

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 70 000 рублей в случае «мирного» исхода боя.