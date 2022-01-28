Райан Бейдер — Валентин Молдавский: экс-милиционер отомстит за Емельяненко и заберет титул
В ночь с 29 на 30 января пройдет турнир Bellator 273, на котором подерутся Райан Бейдер и Валентин Молдавский. Бой состоится на арене «Футпринт-центр» в Финиксе, штат Аризона, США. Начало поединка — в 06.00.
Бой между американцем и россиянином — главное событие вечера. Бейдер постарается защитить чемпионский пояс в тяжелом весе от претензий на него со стороны Молдавского — обладателя временного титула.
Валентином в предстоящем поединке может двигать не только тяга к титулу, но и желание отомстить за своего учителя Федора Емельяненко. В 2019 году Райан нокаутировал Последнего Императора в финале «Гран-при» в тяжелом весе.
С тех пор отомстить за Емельяненко успел Вадим Немков, отобравший у американца чемпионский пояс полутяжелого веса.
Валентин Молдавский
Молдавский — фаворит боя, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Валентина можно за 1.31 — это примерно 72% вероятности. При ставке в 1 000 рублей на россиянина можно выиграть 1 310 рублей в случае его успеха.
Молдавский — временный чемпион Bellator в тяжелом весе. Он родился в Украине, где в 17 лет увлекся боевым самбо. Валентин — многократный чемпион Украины в этом виде единоборств, а также бронзовый призер чемпионата Европы.
В 2014-м, когда на Украине возник политический кризис, Молдавский перешел в сборную России. В тот же год он выиграл чемпионат Европы, а чуть позже присоединился к команде Федора Емельяненко. Таким образом, смешанными единоборствами на профессиональном уровне Валентин занимается с 2015-го.
29-летний спортсмен провел 12 боев в карьере — 11 побед и поражение. Чаще всего он добивался успеха решением судей — семь раз. К предстоящему поединку Молдавский подходит на серии из шести выигрышей.
Последний раз Валентин выходил на ринг в июне 2021 года. Тогда россиянин победил Тимоти Джонсона единогласным решением, в результате чего стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Любопытная деталь: в прошлом Молдавский получал образование в направлении криминальной милиции.
Райан Бейдер
Аналитики букмекерской компании оценили шансы Бейдера на победу коэффициентом 3.50 — это примерно 27% вероятности. При ставке в 1 000 рублей на Райана можно выиграть 3 500 рублей в случае успеха американца.
Бейдер по прозвищу Дарт — действующий обладатель титула Bellator в тяжелом весе и экс-чемпион в полутяжелом весе. Ранее выступал в UFC. За всю карьеру у Райана накопилось 36 боев на профессиональном уровне.
Рекорд 38-летнего американца — 28 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой. Чаще всего он брал верх над соперниками решением судей — 13 раз.
Последний бой Бейдер провел в октябре 2021 года против Кори Андерсона в полуфинале «Гран-при» Bellator — Райан проиграл техническим нокаутом.
Возможна ли ничья?
До сих пор в карьере бойцов не было места поединкам с ничейными исходами. Может ли эта серия прерваться?
Аналитики букмекерской компании оценили шансы предстоящего поединка завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это примерно 1% вероятности.
При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 70 000 рублей в случае «мирного» исхода боя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7