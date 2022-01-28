28 января 2022 года «Нант» примет «Брест» в 1/8 финала Кубка Франции. Встреча состоится на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Нанта» можно за 2.10 — это порядка 45% вероятности. Успех «Бреста» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Бреста» можно выиграть 3 300 рублей в случае успеха гостей.

Поставить на выход «Нанта» в 1/4 финала Кубка Франции можно за 1.60. Проход «Бреста» идет за 2.33.

Ф1(0) идет за 1.50, а Ф2(0) — за 2.60.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на этот матч, например:

· тотал больше 1.5 идет за 1.36, а ТМ 1.5 — за 3.00;

· тотал больше 2.5 идет за 2.14, а ТМ 2.5 — за 1.71;

· тотал больше 3.5 идет за 3.80, а ТМ 3.5 — за 1.24.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Противоположный исход доступен за 1.81.

Шансы «Нанта» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.18.

Уверены, что «Брест» сможет отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.