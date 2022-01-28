Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Нант» — «Брест»: прогноз на матч Кубка Франции 28 января 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Нант» — «Брест»
Виталий Пудздрав
Рандаль Коло Муани (слева) и Андрей Жиротто.
Фото ФК «Нант», Instagram

28 января 2022 года «Нант» примет «Брест» в 1/8 финала Кубка Франции. Встреча состоится на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Райан Бейдер. Райан Бейдер — Валентин Молдавский: экс-милиционер отомстит за Емельяненко и заберет титул

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Нанта» можно за 2.10 — это порядка 45% вероятности. Успех «Бреста» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Бреста» можно выиграть 3 300 рублей в случае успеха гостей.

Поставить на выход «Нанта» в 1/4 финала Кубка Франции можно за 1.60. Проход «Бреста» идет за 2.33.

Ф1(0) идет за 1.50, а Ф2(0) — за 2.60.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на этот матч, например:

· тотал больше 1.5 идет за 1.36, а ТМ 1.5 — за 3.00;

· тотал больше 2.5 идет за 2.14, а ТМ 2.5 — за 1.71;

· тотал больше 3.5 идет за 3.80, а ТМ 3.5 — за 1.24.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Противоположный исход доступен за 1.81.

Шансы «Нанта» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.18.

Уверены, что «Брест» сможет отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.

Франция. Кубок. 1/8 финала
28 янв, 23:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Брест

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брест
ФК Нант
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС — ЦСКА: прогноз на матч Евролиги 28 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости