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Сегодня, 19:15

Чили — Аргентина: где смотреть матч 28 января онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022 Чили — Аргентина
Матвей Леонов
Футболисты сборной Чили.
Фото Getty Images

28 января в 15-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022 сборная Чили примет Аргентину. Матч между ними состоится в Сантьяго на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос». Начало — в 03.15. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 02:00. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
Венесуэла

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу сборной Чили можно за 2.70 — это около 35% вероятности. Триумф Аргентины оценивается котировкой 2.80 (34%), а ничья идет за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на победу Аргентины потенциальная выплата составит 2800 рублей, а прибыль — 1800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.40, а ТМ 2.5 — за 1.57.

Шансы Чили забить дважды или более оцениваются коэффициентом 2.80.

Уверены, что Аргентина сумеет отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Ждете, что обе сборные сумеют записать себе в актив минимум по два мяча? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 9.00.

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Допускаете возможность волевой победы одной из команд? Поставить на волевую победу Чили можно за 13.0. Аналогичный исход в пользу сборной Аргентины оценивается тем же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

  • 1:1 — коэффициент 5.80;

  • 1:0 — 6.50;

  • 0:1 — 6.50.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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