28 января в 15-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022 сборная Чили примет Аргентину. Матч между ними состоится в Сантьяго на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос». Начало — в 03.15. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу сборной Чили можно за 2.70 — это около 35% вероятности. Триумф Аргентины оценивается котировкой 2.80 (34%), а ничья идет за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на победу Аргентины потенциальная выплата составит 2800 рублей, а прибыль — 1800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.40, а ТМ 2.5 — за 1.57.

Шансы Чили забить дважды или более оцениваются коэффициентом 2.80.

Уверены, что Аргентина сумеет отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Ждете, что обе сборные сумеют записать себе в актив минимум по два мяча? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 9.00.

Допускаете возможность волевой победы одной из команд? Поставить на волевую победу Чили можно за 13.0. Аналогичный исход в пользу сборной Аргентины оценивается тем же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ: