Уэльс — Англия: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
29 ноября в матче третьего тура группового этапа встретятся первая и последняя команды группы B — Англия и Уэльс. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», словенец Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Трех львов» огромными фаворитами матча: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 65% вероятности. Успех валлийцев оценен в 7.80 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.30 (23%).
Верите в первую победу Уэльса на турнире? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «драконов» при благополучном результате принесет 7800 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают серьезное преимущество англичан:
• победа Англии 1:0 идет за 5.80;
• 2:0 — за 6.10;
• ничья 1:1 — за 7.80.
Англия удачно проводит матчи против Уэльса — выиграла в шести последних матчах, из которых лишь один был неофициальным. Считаете, что в предстоящей встрече валлийцы прервут грустную серию? Поставить на то, что команда Гарета Бэйла хотя бы не уступит, можно с коэффициентом 2.80.
Коллектив Гарета Саутгейта в первом туре пристрелил Иран со счетом 6:2, но в следующей игре против США не забил ни одного мяча. Индивидуальный тотал англичан больше 1.5 гола доступен за 1.68, ИТМ2 (1.5) — за 2.20.
Уэльс же за два тура оформил лишь один забитый мяч в игре против США (1:1). ИТБ1 (1.5) можно взять за 4.90, обратный рынок оценен в 1.18.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на то, что каждый тайм выиграют разные команды, можно с котировкой 6.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2