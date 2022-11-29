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Уэльс — Англия: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игрок сборной Англии Мейсон Маунт в матче против США.
Фото Global Look Press

29 ноября в матче третьего тура группового этапа встретятся первая и последняя команды группы B — Англия и Уэльс. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», словенец Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Англия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Трех львов» огромными фаворитами матча: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 65% вероятности. Успех валлийцев оценен в 7.80 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.30 (23%).

Верите в первую победу Уэльса на турнире? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «драконов» при благополучном результате принесет 7800 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают серьезное преимущество англичан:

• победа Англии 1:0 идет за 5.80;

• 2:0 — за 6.10;

• ничья 1:1 — за 7.80.

Англия удачно проводит матчи против Уэльса — выиграла в шести последних матчах, из которых лишь один был неофициальным. Считаете, что в предстоящей встрече валлийцы прервут грустную серию? Поставить на то, что команда Гарета Бэйла хотя бы не уступит, можно с коэффициентом 2.80.

Коллектив Гарета Саутгейта в первом туре пристрелил Иран со счетом 6:2, но в следующей игре против США не забил ни одного мяча. Индивидуальный тотал англичан больше 1.5 гола доступен за 1.68, ИТМ2 (1.5) — за 2.20.

Харри Магуайр. Магуайр — лучший игрок Англии на ЧМ. В матче с Уэльсом он добьет хейтеров Саутгейта?

Уэльс же за два тура оформил лишь один забитый мяч в игре против США (1:1). ИТБ1 (1.5) можно взять за 4.90, обратный рынок оценен в 1.18.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на то, что каждый тайм выиграют разные команды, можно с котировкой 6.50.

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Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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Нидерланды — Катар: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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