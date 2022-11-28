Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года

Неприятели главного тренера «Трех львов» были не в восторге из-за вызова защитника «МЮ».

Сборная Англии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира поспорит за выход из группы с Уэльсом. Чтобы гарантировать себе первое место и не нарваться в плей-офф сразу на Нидерланды, родоначальники футбола должны набрать три очка. Но они также жизненно необходимы и валлийцам, которые ни разу в истории не обыгрывали соседей.

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Когда состоится и где смотреть матч Уэльс — Англия

Игра третьего тура группового этапа чемпионата мира пройдет 29 ноября на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Уэльс — Англия: прогноз и ставка на матч ЧМ 29 ноября 2022 года

Гарет Саутгейт хлебнул негатива перед стартом чемпионата мира. Болельщики «Трех львов» все еще пребывали в трансе после кошмарного выступления сборной в Лиге наций, где вице-чемпионы Европы бились с Италией, Германией и Венгрией, но вылетели в лигу B. Добила фанатов новость о том, что основным центральным защитником Англии в Катаре будет Харри Магуайр — человек, который потерял доверие Эрика тен Хага в «МЮ» и стал мемом у поклонников футбола.

Осенью самый дорогой защитник в истории футбола то лечился из-за травмы подколенного сухожилия, то просиживал в запасе. При этом его редкие выходы на поле заканчивались унылыми перформансами, по итогам которых он получал очень низкие оценки от экспертов и статистических сайтов.

Харри Магуайр. Фото Global Look Press

Некоторые аналитики утверждали, что Харри больше не выйдет на топ-уровень. Но в Катаре 29-летний защитник будто переродился и снова стал лидером сборной. В первом матче с Ираном Магуайр провел на поле 70 минут, ассистировал на гол Сака, попал в перекладину и был очень хорош в воздухе — выиграл все четыре верховых единоборства (столько же у пятерых иранских защитников) и один раз отобрал мяч.

Однако то были цветочки в сравнении с тем, как хорош Харри был во встрече с США. Благодаря ему соперник боялся дойти до ворот Пикфорда: три выигранных верха, один отбор, один удар, одна обводка и 88% успешных передач. Неудивительно, что с такой статистикой он получил высшую оценку от WhoScored (7.6).

Конечно же, Харри сыграет и против Уэльса — британской сборной, которая играет навесами. Магуайр будет в такой встрече на вес золота. В том числе наличие такого игрока в обороне делает Англию фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Трех львов» можно поставить за 1.47, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех Уэльса — за 8.20 (10%).

Присутствие Магуайра также скажется на атакующих возможностях англичан — 194-сантиметровый столб будет полезен при стандартах в чужой штрафной. Но не Харри единым — в команде Саутгейта головой прекрасно играют и Кейн, и Стоунз, и Беллингем. Последний, кстати, на этом турнире уже забивал головой.

Валлийцы тоже будут рассчитывать на забросы и умение атакующих игроков бороться в воздухе. А значит, шансы увидеть гол, забитый в верховой борьбе, многократно повысятся.

Прогноз от «СЭ»: один из мячей будет забит головой за 2.65.

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