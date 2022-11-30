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Саудовская Аравия — Мексика: где смотреть матч ЧМ 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Саудовская Аравия — Мексика 30 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Сборная Саудовской Аравии.
Фото Global Look Press

30 ноября сборные Саудовской Аравии и Мексики определят одного из участников плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча третьего тура группового этапа пройдет в Лусаиле на Национальном стадионе и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Саудовская Аравия
Мексика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Мексике. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех Саудовской Аравии — за еще большие 4.70 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если он произойдет, принесет выплату в 4300 рублей.

Вариант «Саудовская Аравия не проиграет» можно взять за 2.25.

Высока вероятность увидеть «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.04.

Мексика ни разу не забила в двух матчах этого ЧМ, но ИТМ2 (1.5) все равно предлагается оформить за высокие 2.02. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.79.

Хотя бы один результативный удар саудовцев можно взять за 1.51.

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Считаете, что команды сообразят на двоих 0-1 мяч? Коэффициент на это — 3.90. Два-три гола идут за 1.95, четыре-пять — за 3.80, шесть и более — за 12.5.

На то, что счет откроет Мексика, котировка — 1.57. А наиболее вероятный результат — ничья 1:1 за 7.10.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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