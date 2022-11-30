30 ноября сборные Саудовской Аравии и Мексики определят одного из участников плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча третьего тура группового этапа пройдет в Лусаиле на Национальном стадионе и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Мексике. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех Саудовской Аравии — за еще большие 4.70 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если он произойдет, принесет выплату в 4300 рублей.

Вариант «Саудовская Аравия не проиграет» можно взять за 2.25.

Высока вероятность увидеть «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.04.

Мексика ни разу не забила в двух матчах этого ЧМ, но ИТМ2 (1.5) все равно предлагается оформить за высокие 2.02. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.79.

Хотя бы один результативный удар саудовцев можно взять за 1.51.

Считаете, что команды сообразят на двоих 0-1 мяч? Коэффициент на это — 3.90. Два-три гола идут за 1.95, четыре-пять — за 3.80, шесть и более — за 12.5.

На то, что счет откроет Мексика, котировка — 1.57. А наиболее вероятный результат — ничья 1:1 за 7.10.