Саудовская Аравия — Мексика: где смотреть матч ЧМ 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
30 ноября сборные Саудовской Аравии и Мексики определят одного из участников плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча третьего тура группового этапа пройдет в Лусаиле на Национальном стадионе и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Мексике. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех Саудовской Аравии — за еще большие 4.70 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если он произойдет, принесет выплату в 4300 рублей.
Вариант «Саудовская Аравия не проиграет» можно взять за 2.25.
Высока вероятность увидеть «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.04.
Мексика ни разу не забила в двух матчах этого ЧМ, но ИТМ2 (1.5) все равно предлагается оформить за высокие 2.02. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.79.
Хотя бы один результативный удар саудовцев можно взять за 1.51.
Считаете, что команды сообразят на двоих 0-1 мяч? Коэффициент на это — 3.90. Два-три гола идут за 1.95, четыре-пять — за 3.80, шесть и более — за 12.5.
На то, что счет откроет Мексика, котировка — 1.57. А наиболее вероятный результат — ничья 1:1 за 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2