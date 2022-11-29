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Нидерланды — Катар: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Нидерланды — Катар 29 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Луи ва Гал.
Фото Global Look Press

29 ноября в третьем матче группового этапа ЧМ сборная Нидерландов сыграет с хозяевами турнира. Посмотреть на то, как команда Катара попробует оказать сопротивление, можно будет на сайте mathctv.ru или телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 17.45 по московскому времени, сама же игра начнется в 18.00 мск на стадионе «Эль-Баит».

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Нидерланды
Катар

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает голландцев фаворитами с огромным отрывом. Поставить на Нидерланды можно за 1.25, это 80% вероятности. Ничья предложена за 6.90 (12%), победа Катара — за 12.5 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6900 рублей.

Если считаете, что Катар сотворит чудо и наберет очки в последнем матче домашнего мундиаля, оформите ставку за 4.40.

Не устраивают коэффициенты на победителя? Подкорректируйте их при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.20.

Коди Гакпо и&nbsp;Дэйли Блинд. Нидерланды — Катар: кто-то верит, что хозяева ЧМ остановят Депая и Гакпо?

Катар безнадежен в атаке — кое-как забили один гол на турнире. Поэтому обмена голами эксперты не ждут — вариант «обе забьют» оценили в 2.06.

Аналитики рассчитывают на результативный матч — тотал больше 2.5 мяча идет всего за 1.51.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 в пользу Нидерландов — за 6.30;

• 3:0 — за 7.20;

• 1:0 — за 7.90.

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Иран — США: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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