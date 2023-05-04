«Атлетик» — «Бетис»: где смотреть матч ла лиги 4 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
4 мая «Атлетик» и «Бетис» сразятся в 33-м туре чемпионата Испании на стадионе «Сан-Мамес». Судья Мигель Анхель Ортис Арьяс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке можно посмотреть на онлайн-платформе Okko.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами коллектив Эрнесто Вальверде. Успех басков получил коэффициент 1.71, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 3.99 (24%), а триумф гостей оценен в 4.98 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3990 рублей, если команды не определят победителя.
«Бетис» не уступил «Атлетику» в основное время в четырех из пяти последних поединков. Победа или ничья севильцев 4 мая идет за 2.20.
«Атлетик» пропустил дома всего 12 раз — меньше только у «Барселоны» (два). На очередной «сухарь» басков на «Сан-Мамес» доступна котировка 2.29.
Только однажды за прошедшие пять встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.88.
В первом круге команды разошлись миром — 0:0. Обмен точными выстрелами в ближайшей игре доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.
В шести недавних матчах Иньяки Уильямс забил пять раз. Результативный удар форварда оценен в 2.80.
Букмекерская компания Olimpbet назвала наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу «Бильбао». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.79.
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5