17 июля пройдет заключительный день программы первого тура первой лиги: в одном из матчей вылетевшие из РПЛ «Химки» встретятся с «Тюменью». Игра пройдет на стадионе «Геолог» и начнется в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Евгения Кукуляка. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у подмосковной команды больше шансов на три очка: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 1.96, это около 50% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 3.69 (26%), ничья идет за чуть меньшие 3.39 (24%).

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В последний раз соперники встречались в 2019-м и закончили нулями на табло. Всего история противостояния клубов насчитывает семь матчей, в которых тюменцы ни разу не победили и только три раза вырвали «мировую». Поставить на непоражение хозяев можно за 1.75.

Зрители в Тюмени вряд ли увидят результативную игру: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.73. При этом в четырех из семи очных поединков во всех турнирах соперники пробивали планку в три забитых мяча.

На обмен точными ударами предложен коэффициент 1.85 — такая же котировка идет на вариант «обе забьют — нет».

Прогноз и ставка на матч «Тюмень» — «Химки»

Подмосковная команда окунулась в первую лигу после вылета из РПЛ, тюменская — после подъема из ФНЛ-2. При этом у парней Игоря Меньщикова неплохие шансы зацепить очки у более статусного соперника. За семь матчей противостояния с подмосковным коллективом «Тюмень» довольствовалась лишь тремя ничейными результатами, каждый из которых добыла на родном стадионе. Предстоящая встреча пройдет как раз на «Геологе», где хозяева ни разу в истории не уступили «Химкам».

После понижения в классе стан подмосковной команды покинули несколько важных исполнителей: Резиуан Мирзов, Брайан Идову, Никола Антич и другие. «Тюмень» же неплохо усилилась под игру на более высоком уровне: подписала молодых футболистов из топ-клубов РПЛ и футболистов с опытом выступлений в РПЛ и первой лиге.

Рекомендуемая ставка: «Тюмень» не проиграет за 1.75.

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