«Родина» — «Сокол»: прогноз на матч первой лиги 16 июля 2023 года
16 июля в первом туре первой лиги «Сокол» навестит «Родину», которая в июне играла в стыковых матчах за повышение. Встреча пройдет в Москве на «Сапсан Арене», арбитр Иван Абросимов из Санкт-Петербурга даст стартовый свисток в 18.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на выигрыш москвичей можно с коэффициентом 1.43, это приблизительно 68% вероятности. Успех гостей доступен за 6.76 (13%). Даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.37 (21%).
Думаете, что на «Сапсан Арене» не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном итоге принесет 4370 рублей.
Команды встречались всего два раза — еще в ФНЛ-2. Клуб из Саратова ни разу не уступил «Родине» (победа и ничья). Поставить на непоражение «Сокола» и в предстоящей разборке можно за 2.65.
Противостояние может получиться ярким: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.91. В двух предыдущих очных поединках соперники лишь однажды оформили три и более мяча на двоих.
Рынок на обмен результативными попаданиями предложен за 2.03, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.70.
Прогноз и ставка на матч «Родина» — «Сокол»
«Сокол» в прошлом сезоне выступал в ФНЛ-2 и только поднялся в первую лигу. В первом же туре саратовцы столкнутся с одним из сильнейших клубов дивизиона. «Родина» в минувшем розыгрыше финишировала пятой и участвовала в стыковых матчах за право играть в РПЛ — москвичи с минимальной разницей уступили «Нижнему Новгороду» в двух встречах (2:3). Вероятно, для столичного коллектива поединок с новобранцем первой лиги — легкие три очка на старте чемпионата.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.18.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -