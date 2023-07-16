16 июля в первом туре первой лиги «Сокол» навестит «Родину», которая в июне играла в стыковых матчах за повышение. Встреча пройдет в Москве на «Сапсан Арене», арбитр Иван Абросимов из Санкт-Петербурга даст стартовый свисток в 18.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на выигрыш москвичей можно с коэффициентом 1.43, это приблизительно 68% вероятности. Успех гостей доступен за 6.76 (13%). Даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.37 (21%).

Думаете, что на «Сапсан Арене» не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном итоге принесет 4370 рублей.

Команды встречались всего два раза — еще в ФНЛ-2. Клуб из Саратова ни разу не уступил «Родине» (победа и ничья). Поставить на непоражение «Сокола» и в предстоящей разборке можно за 2.65.

Противостояние может получиться ярким: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.91. В двух предыдущих очных поединках соперники лишь однажды оформили три и более мяча на двоих.

Рынок на обмен результативными попаданиями предложен за 2.03, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Родина» — «Сокол»

«Сокол» в прошлом сезоне выступал в ФНЛ-2 и только поднялся в первую лигу. В первом же туре саратовцы столкнутся с одним из сильнейших клубов дивизиона. «Родина» в минувшем розыгрыше финишировала пятой и участвовала в стыковых матчах за право играть в РПЛ — москвичи с минимальной разницей уступили «Нижнему Новгороду» в двух встречах (2:3). Вероятно, для столичного коллектива поединок с новобранцем первой лиги — легкие три очка на старте чемпионата.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.18.

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