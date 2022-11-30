Тунис — Франция: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Тунис и Франция сыграют 30 ноября в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток новозеландца Мэттью Конгера прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Эфир начинается в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Дидье Дешама: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.43, вероятность — примерно 68%. Победа «Орлов Карфагена» предложена с котировкой 8.90 (11%) — это наименее вероятный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (21%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи показывают серьезное преимущество европейцев:
• победа Франции 2:0 идет за 6.00;
• успех 1:0 — за 6.20;
• 2:1 — за 8.30.
Франция уже вышла в плей-офф, а для гарантии первого места в группе D команде Дешама достаточно скатать ничью ничью с Тунисом. Африканцы уже удивили в Катаре, сыграв в первом туре в нулевую ничью с Данией. Поставить на то, что «Орлы Карфагена» не уступят и «Трехцветным», можно с коэффициентом 3.10.
Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.07.
Франция в Катаре еще ни разу не забивала за игру меньше двух голов, Австралия в первом туре получила вообще четыре. Индивидуальный тотал европейцев больше 1.5 мяча можно оформить за 1.54, ИТМ2 (1.5) — за 2.47.
Тунис же на турнире еще не забил ни одного мяча. ИТБ1 (1.5) оценен в 5.10, обратный рынок — в 1.17.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на сухую победу Франции можно взять с коэффициентом 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2