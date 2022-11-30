Тунис и Франция сыграют 30 ноября в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток новозеландца Мэттью Конгера прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Эфир начинается в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Дидье Дешама: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.43, вероятность — примерно 68%. Победа «Орлов Карфагена» предложена с котировкой 8.90 (11%) — это наименее вероятный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (21%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи показывают серьезное преимущество европейцев:

• победа Франции 2:0 идет за 6.00;

• успех 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.30.

Франция уже вышла в плей-офф, а для гарантии первого места в группе D команде Дешама достаточно скатать ничью ничью с Тунисом. Африканцы уже удивили в Катаре, сыграв в первом туре в нулевую ничью с Данией. Поставить на то, что «Орлы Карфагена» не уступят и «Трехцветным», можно с коэффициентом 3.10.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.07.

Франция в Катаре еще ни разу не забивала за игру меньше двух голов, Австралия в первом туре получила вообще четыре. Индивидуальный тотал европейцев больше 1.5 мяча можно оформить за 1.54, ИТМ2 (1.5) — за 2.47.

Тунис же на турнире еще не забил ни одного мяча. ИТБ1 (1.5) оценен в 5.10, обратный рынок — в 1.17.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на сухую победу Франции можно взять с коэффициентом 2.20.