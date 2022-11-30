Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Тунис — Франция: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Тунис — Франция 30 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press

Тунис и Франция сыграют 30 ноября в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток новозеландца Мэттью Конгера прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Эфир начинается в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Дидье Дешама: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.43, вероятность — примерно 68%. Победа «Орлов Карфагена» предложена с котировкой 8.90 (11%) — это наименее вероятный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (21%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи показывают серьезное преимущество европейцев:

• победа Франции 2:0 идет за 6.00;

• успех 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.30.

Франция уже вышла в плей-офф, а для гарантии первого места в группе D команде Дешама достаточно скатать ничью ничью с Тунисом. Африканцы уже удивили в Катаре, сыграв в первом туре в нулевую ничью с Данией. Поставить на то, что «Орлы Карфагена» не уступят и «Трехцветным», можно с коэффициентом 3.10.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.07.

Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и&nbsp;Адриен Рабьо. Тунис — Франция: действующие чемпионы мира раздавят африканцев даже без Мбаппе и Гризманна

Франция в Катаре еще ни разу не забивала за игру меньше двух голов, Австралия в первом туре получила вообще четыре. Индивидуальный тотал европейцев больше 1.5 мяча можно оформить за 1.54, ИТМ2 (1.5) — за 2.47.

Тунис же на турнире еще не забил ни одного мяча. ИТБ1 (1.5) оценен в 5.10, обратный рынок — в 1.17.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на сухую победу Франции можно взять с коэффициентом 2.20.

0
Читайте также
Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралия — Дания: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости