Польша — Аргентина: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
30 ноября в последнем туре группового этапа ЧМ сойдутся сборные Польши и Аргентины — Месси с командой попробует выбраться в плей-офф. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Стадион 974», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Стартует трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Данни Маккели.
Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в Лео. Поставить на Аргентину можно за 1.45, это примерно 67% вероятности. Ничья идет за 4.50 (22%), победа Польши предложена за 8.90 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.
Если считаете, что Левандовски и компания остановят «Альбиселесте» и наберут минимум очко, оформите ставку за 3.00.
Улучшить коэффициенты на Аргентину или добавить шансов полякам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30.
Команды на двоих сыграли на ЧМ четыре матча, но три из них были низовыми, и в стольких же играх не было обмена голами. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.75, «обе забьют — нет» оценили в 1.54.
И аргентинцы, и поляки уже пробивал пенальти на этом мундиале. Если ждете «точку», поставьте на это событие за 2.70.
За сборные играют одни из лучших бомбардиров современности. Гол Лео Месси оценили в 2.10, Левандовски — в 3.50.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 1:0 в пользу Аргентины — за 5.00;
• 2:0 — за 5.40;
• 1:1 — за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2