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Польша — Аргентина: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

30 ноября в последнем туре группового этапа ЧМ сойдутся сборные Польши и Аргентины — Месси с командой попробует выбраться в плей-офф. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Стадион 974», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Стартует трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Данни Маккели.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в Лео. Поставить на Аргентину можно за 1.45, это примерно 67% вероятности. Ничья идет за 4.50 (22%), победа Польши предложена за 8.90 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что Левандовски и компания остановят «Альбиселесте» и наберут минимум очко, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты на Аргентину или добавить шансов полякам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30.

Команды на двоих сыграли на ЧМ четыре матча, но три из них были низовыми, и в стольких же играх не было обмена голами. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.75, «обе забьют — нет» оценили в 1.54.

Лионель Месси. Польша — Аргентина: Месси сойдется с Левандовски в кровавой битве за плей-офф ЧМ

И аргентинцы, и поляки уже пробивал пенальти на этом мундиале. Если ждете «точку», поставьте на это событие за 2.70.

За сборные играют одни из лучших бомбардиров современности. Гол Лео Месси оценили в 2.10, Левандовски — в 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Аргентины — за 5.00;

• 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 8.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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