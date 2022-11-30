30 ноября в последнем туре группового этапа ЧМ сойдутся сборные Польши и Аргентины — Месси с командой попробует выбраться в плей-офф. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Стадион 974», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Стартует трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Данни Маккели.

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в Лео. Поставить на Аргентину можно за 1.45, это примерно 67% вероятности. Ничья идет за 4.50 (22%), победа Польши предложена за 8.90 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что Левандовски и компания остановят «Альбиселесте» и наберут минимум очко, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты на Аргентину или добавить шансов полякам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30.

Команды на двоих сыграли на ЧМ четыре матча, но три из них были низовыми, и в стольких же играх не было обмена голами. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.75, «обе забьют — нет» оценили в 1.54.

И аргентинцы, и поляки уже пробивал пенальти на этом мундиале. Если ждете «точку», поставьте на это событие за 2.70.

За сборные играют одни из лучших бомбардиров современности. Гол Лео Месси оценили в 2.10, Левандовски — в 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Аргентины — за 5.00;

• 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 8.10.